ЕС не признал выборы в Беларуси: всех виновных обещают наказать
Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.
Кроме того, виновных в фальсификации результатов, а также силовых разгонах протестующих обещают наказать санкциями. Об этом в Twitter по итогам заседания в пятницу, 14 августа, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Борель.
"ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", – написал он.
Отметим, ранее о санкциях ЕС сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. На своей странице в Twitter он написал, что жители Беларуси продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам.
"Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", – подчеркнул министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
Действующий глава Беларуси заявил, что массовые протесты в стране якобы "заводят" люди из-за границы. Он призвал граждан "не высовываться на улицы".
Лукашенко также оправдал действия силовиков во время жестких разгонов, однако "попросил" не бить лежачих.