ЕС не признал выборы в Беларуси: всех виновных обещают наказать

Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Кроме того, виновных в фальсификации результатов, а также силовых разгонах протестующих обещают наказать санкциями. Об этом в Twitter по итогам заседания в пятницу, 14 августа, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Борель.

"ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", – написал он.

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Отметим, ранее о санкциях ЕС сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. На своей странице в Twitter он написал, что жители Беларуси продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам.

"Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", – подчеркнул министр.

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