МоваЯзык

Топ-темы:

ЕС не признал выборы в Беларуси: всех виновных обещают наказать

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
1,0 т.
Санкции ЕС против Беларуси

ЕС решил ввести санкции против Беларуси.

Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Кроме того, виновных в фальсификации результатов, а также силовых разгонах протестующих обещают наказать санкциями. Об этом в Twitter по итогам заседания в пятницу, 14 августа, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Борель.

"ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", – написал он.

Скриншот

Скриншот

Отметим, ранее о санкциях ЕС сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. На своей странице в Twitter он написал, что жители Беларуси продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам.

"Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", – подчеркнул министр.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Протесты в Беларусисанкции Европейский СоюзАлександр Лукашенко
Поделиться в Facebook
  2. Мир