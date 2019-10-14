ЕС нанес новый санкционный удар по России: подробности

В понедельник, 14 октября, Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции за распространение химоружия, в том числе введенные после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сказано в обнародованном решении Совета ЕС.

Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей. В санкционном списке также одно юридическое лицо – Центр научных исследований в Сирии.

ЕС продлил санкции против России из-за отравления Скрипалей

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

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