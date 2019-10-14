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14 октября • обновлено в 10:31
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ЕС нанес новый санкционный удар по России: подробности

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В понедельник, 14 октября, Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции за распространение химоружия, в том числе введенные после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сказано в обнародованном решении Совета ЕС.

Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей. В санкционном списке также одно юридическое лицо – Центр научных исследований в Сирии.

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ЕС продлил санкции против России из-за отравления Скрипалей

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

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Темы
Санкции против России Отравление Скрипаля Яд "Новичок"
Персона
Сергей Скрипаль
Теги
санкции Европейский Союз
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
поло Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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