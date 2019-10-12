ЕС надумал остановить Турцию в Сирии: война получила новый поворот

Страны Европейского Союза, в частности Франция и Германия, заявили о необходимости как можно быстрее остановить наступление турецких войск в Сирии.

Как передает Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 11 октября, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Сообщается, что в беседе он "отметил необходимость в первую очередь предотвратить любое возрождение ИГИЛ в регионе, поддержать тех, кто воевал вместе с нами против террористов и защитить гражданское население".

Турецкие танки в Сирии 9 канал

"С этой целью президент Республики напомнил о необходимости скорейшего прекращения турецкого наступления", – заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Кроме того, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild, правительство Германии приостанавливает поставки вооружения Турции.

По словам главы МИД Германии Гайко Мааса, такое решение было принято из-за военной операции Анкары на севере Сирии.

"На фоне турецкой военной наступательной операции в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", – заявил министр.

При этом он отметил, что с 2016 года Германия ввела очень ограничительную линию для экспорта оружия Анкаре, особенно, после турецкого военного наступления в северном сирийском регионе Африн.

Сообщается также, что в 2018 году Германия поставила Турции оружия на 242,8 миллиона евро, а за первые четыре месяца этого года Анкара получила от Германии боевое оружие на 184,1 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.

В четверг, 10 октября, Сирия в ответ обстреляла города в Турции, в результате чего погибли 6 мирных жителей и еще около 70 были ранены.

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