ЕС и США обратились к России из-за МН17: 298 жертв заслуживают справедливости

ЕС и США призвали Россию вернуться к переговорам по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе.

Как сообщает "Укринформ", соответствующие заявления были озвучены во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября.

"ЕС призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по сбитому самолету рейса MH17. Более шести лет спустя от этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости", – говорится в заявлении делегации Евросоюза при ОБСЕ.

В свою очередь, глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор также призвал Россию вернуться к трехстороннему переговорному формату.

"Позвольте мне предложить быстрый и простой шаг для России, чтобы восстановить добрую волю и возродить дух Хельсинкского заключительного акта: продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами", – сказал он.

Гилмор согласился с Евросоюзом, а также Швейцарией, Канадой и другими, кто выступал на заседании, что жертвы катастрофы и их ближайшие родственники "заслуживают справедливости".

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