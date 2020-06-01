ЕС готовится к открытию после карантина: как изменятся правила для туристов

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского союза будет отменен 15 июня. Его заменят ограничениями для отдельной страны.

Об этом пишет "Европейская правда". Так, граждане относительно "чистых" государств получат разрешение для отдыха на большинстве европейских летних курортов. Попадет ли Украина в этот перечень, зависит от количества больных и от того, сможет ли Киев убедить европейцев в честности своей статистики.

Сейчас Турция, Грузия и ряд других стран уже согласились пускать украинских туристов, независимо от мнения ЕС.

Так, 15 июня Франция, Германия, Австрия планируют резко увеличить количество авиаперелетов. Austrian Airlines возобновит регулярные авиарейсы, так же в воздух поднимется Brussels Airlines. Международные авиалинии Украины также хотят возобновить полеты именно в этот день.

Также 15 июня должен исчезнуть пограничный контроль между большим количеством шенгенских государств. А, к примеру, Австрия отменит требование о тестировании или двухнедельном карантине для всех приезжих.

С 22 мая назначено еще одно увеличение количества рейсов, а уже упомянутые Austrian Airlines планируют возобновить рейсы в Киев. С 1 июля, когда откроются еще несколько стран, включая Испанию, авиакомпании планируют дополнительно увеличить количество рейсов.

Впрочем, поехать в Евросоюз на отдых смогут только жители "относительно здоровых" стран. В то же время европейцы требуют от правительств возвращать государства к нормальной жизни – возвращение туристов стало одним из основных требований бизнеса. А с уменьшением количества больных этот давление стало непреодолимым.

Так, Испания на днях объявила, что с начала июля откроет границы для иностранцев и отменит требование о 14-дневном карантине для всех приезжих. Подобные изменения происходят и в Италии. Границы страны, которая стала первым эпицентром эпидемии в Европе, планируют открыться на этой неделе.

С 1 июня возобновят работу музеи Ватикана, а в среду правительство открывает все аэропорты и снимает ограничения на поездки между регионами.

Португалия, которая имеет 1400 погибших, уже сейчас готова принимать гостей, хотя на ощутимое увеличение количества туристов рассчитывает только с июля. Сейчас в стране фиксируют 10-15 смертей и 200-300 новых больных в сутки.

Франция не уточняет планы иностранных туристов, но готовится открыть музеи в конце июня, а самим французам правительство рекомендует строить планы на отпуск на июль-август.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква опроверг слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19, о том, что безвизовый режим для Украины с Евросоюзом якобы будет отменен.