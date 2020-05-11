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11 мая • обновлено в 22:20
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ЕС готовится: Еврокомиссия предупредила о второй волне пандемии COVID-19

1.4т
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В Еврокомиссии допускают наступление в будущем второй волны пандемии коронавируса.

Данное заявление сделал официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмекер. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается второй волны, мы постоянно продолжаем наши усилия по координации с государствами-членами, с различными органами, в частности, комитетом по здравоохранению. Эта работа также ведется во время еженедельных видеоконференций с участием соответствующих еврокомиссаров и государств-членов", – сказал Кеерсмекер 11 мая в Брюсселе.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

"Информация о состоянии дел в том, что касается медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и других материалов, используется Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для подготовки к возможной второй волне. Центр анализирует эту информацию и размышляет над мерами, которые будут приниматься во время возможной второй волны", – пояснил представитель ЕК.

Он сослался на предупреждение ЕCDC о том, что государства-члены ЕС должны готовиться ко второй волне заражений и использовать все возможные средства для улучшения собственных систем надзора за эпидемиологической ситуацией. Где Кеерсмекер отметил, что Еврокомиссия участвует в подготовительной работе и намерен продолжать взаимодействовать с ECDC и государствами-членами, чтобы обеспечивалась информация о наличии рисков и чтобы граждане "хорошо понимали, что вторая волна может наступить даже в случае, если первая волна была корректно взята под контроль".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после пандемии COVID-19 миру грозит новая опасность. Могут погибнуть 1,4 миллиона.

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Место
Бельгия Брюссель
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