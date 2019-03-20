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ЕС готов отложить Brexit Британии: Туск назвал условие

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Евросоюз готов пойти навстречу Великобритании по короткой отсрочке даты Brexit, но при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск во время общения с журналистами в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Сегодня я получил письмо от премьер-министра Мэй, в котором она обратилась к Европейскому совету с двумя запросами: одобрить так называемое Страсбургское соглашение между Великобританией и Еврокомиссией, и продлить период действия статьи 50 до 30 июня 2019 года", — рассказал Туск.

"В свете консультаций, которые у меня были в последние дни, я верю, что короткое расширение [действия статьи] будет возможным. Но оно будет привязано к положительному голосованию по соглашению о выходе в Палате общин", — подчеркнул он.

Дональд Туск

Дональд Туск

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При этом он подчеркнул, что вопрос о продолжительности подобной отсрочки все еще открыт. Главное условие, которое выдвигает Евросоюз — одобрение Страсбургского соглашения.

По его словам, необходимости созывать экстренный саммит Европейского совета для принятия отсрочки пока что нет.

"Если лидеры одобрят мою рекомендацию, если будет положительное голосование в Палате общин на следующей неделе, мы можем финализировать и формализовать решение о расширении периода по письменной процедуре", — подчеркнул Туск, добавив, что повторное открытие переговоров по соглашению о выходе в любом случае не рассматривается.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

  • 25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

  • По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

  • Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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Тема
Brexit
Персоны
Дональд ТускТереза Мэй
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Велыкобрытания в ахуе, что нерабы укроинские могут и до них добраться))
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