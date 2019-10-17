Эрдогана "вдохновила" аннексия Крыма? Подмечен опасный нюанс в кризисе с курдами

Действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии очень напоминают путинскую "крымскую весну".

Такое мнение высказал журналист Леонид Бершидский на страницах Bloomberg. В колонке под названием "Турция и Россия показывают, что территориальные захваты все еще в моде" указано, что отличие заключается лишь в том, что Владимира Путина в Крыму ждало подавляющее большинство крымчан, а курды Эрдогана боятся больше, чем сирийского лидера Башара Асада.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ВВС

"Захват турецким президентом целого куска сирийской территории […] встретила лишь слабенькое международное сопротивление. Поощрит ли это новые территориальные захваты? Любая нация, которая замыслит такое, нуждается в предупреждении: такие захваты удаются лишь в тех случаях, когда они не вызывают полномасштабные войны", — заявил автор.

По его мнению, Эрдоган в Сирии, очевидно, надеялся на успех в крымском стиле — на постановку всех перед свершившимся фактом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выяснилось, что президент США Дональд Трамп в день начала операции Турции в Сирии отправил письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, предупреждая о санкциях.

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