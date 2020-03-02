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2 марта • обновлено в 18:42
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Эрдоган жестко обратился к Путину из-за войны в Сирии

3.7т

Скоро год, как на Банковой обосновалась новая власть. За это время, она продемонстрировала много необычного, например – невыносимую тягу к отдыху и путешествиям, к поеданию шаурмы, необычно большое количество свободного времени, которое не только подтверждается обилием непонятных поездок, которые то официальными объявляются, то частными, но и то время, которое было потрачено на "ржач-шоу", как театрализованные, так и естественные, в виде каких-то странных заседаний.

Но в стране, подвергшейся агрессии, верховная власть должна вести себя абсолютно иначе и говорить совсем другие слова. Ниже мы просто приведем большую цитату того, что и как говорит президент. Нет, не Порошенко, его мы намеренно оставим за скобками. Это – другой президент, который так ведет речь, обращаясь к убийцам своих солдат. Кстати, если нынешняя власть не в курсе, то убийцы наших солдат, принесли смертей в сотни раз больше. Но вот – полная цитата статьи, где приведены куски речи президента.

***

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", – заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", – сказал Эрдоган.

Комментируя ход операции “Весенний щит”, президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, – это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы"

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

***

Еще раз, так говорит и действует президент. Если же таких речей и действий нет, то нет и президента.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российская военная угроза Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
Теги
Новости России война
Источник
Источник: defence-line.org
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Был в Турции - турки ходят ну вылитые украинцы! А в Украине украинцы - ну вылитые турки! Один народ? Во всяком случае в речах брехливая бравада у обеих из сторон! "..Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структур.." И ТУТ ЖЕ ОБРАЩАЕТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К НАТО И США! А теперь едет к Путину просить мира!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Эрдоган жестко обратился к Путину из-за вoцены в Сирии .’’ И на одной странице-,, Эрдоган захотел перемирия с Путиным из-за Сирии:’’ Xoxли, вы ипанутые?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Tapasenko 0leg, октябрь 2019 года- 370 тысяч ветеранов АТО !мало, надо что бы КАЖДЫЙ , кто может держать оружие и тыкать пальцев в клавиатуру ! Например Обозникам - всем ! Ветерана !Пусть бесплатно кастрируются и ездят в маршрутках- ведь например - Джонсон Саймон Ф - явно тронулся умом в боях с рашеншваене... СУГС!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Boйны
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ ИЗ КОЛОДЦА ДВУХ БОБРОВ ! а он о какой то Сирии.тебе Сирия кто - тятя, дядя ? Посмотри лучше курс доллара, на ямы посмотри !Что кушать завтра ....
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