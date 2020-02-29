Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии.
При этом лидер турков отметил, что ввели войска по приглашению сирийского народа, передает РИА Новости.
"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", – заявил он.
Эрдоган и Путин
Также Эрдоган добавил, что количество турецких военных, убитых при авиаударе сирийской армии в Идлибе, выросло до 36.
"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", – подчеркнул президент Турции.
Ранее стало известно, что армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.