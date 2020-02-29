Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии.

При этом лидер турков отметил, что ввели войска по приглашению сирийского народа, передает РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", – заявил он.

Эрдоган и Путин

Также Эрдоган добавил, что количество турецких военных, убитых при авиаударе сирийской армии в Идлибе, выросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", – подчеркнул президент Турции.

Ранее стало известно, что армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!