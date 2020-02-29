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29 февраля • обновлено в 13:26
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Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии

14.7т
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии.

При этом лидер турков отметил, что ввели войска по приглашению сирийского народа, передает РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", – заявил он.

Эрдоган и Путин

Эрдоган и Путин

Также Эрдоган добавил, что количество турецких военных, убитых при авиаударе сирийской армии в Идлибе, выросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", – подчеркнул президент Турции.

Ранее стало известно, что армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад
Место
Турция
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Значит завтра опять будет просить перемирие у Путина, чтобы трупы своих янычар вывезти из Сирии.
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4
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Газмяс Омский, чувак, скоро всіх пригожинських тролів зберуть, одягнуть у форму - і на сирійській фронт, в окопи. Готуйся. Кстаті, мусульманє в городє єсть?
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0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Эрдогана можно считать политическим трупом. Xрюканы всегда топят за лузеров. Новая картина Репина: "Украинцы лижут дупу турецкому султану"
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6
2
Cachko Elena
Cachko Elena
а как теперь пу жестко ответит, интересно, а потом эрдоган опять жестко ответит, потом пу ...ну и т.д. и так годами все жестко и очень жестко и еще раз жестко...
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