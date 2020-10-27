Эрдоган заявил, что Крым надо вернуть Турции – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, что временно оккупированный Росией Крым по праву должен принадлежать его стране.
О такой позиции политика написало турецкое издание Haberler. В статье отмечается, что Эрдоган не видит Крым российским, но и не считает его территорией Украины.
Как утверждают журналисты, турецкий лидер убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи. Следовательно, эту землю "нужно вернуть для прогресса современной Турции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Турецкую Республику. Там он провел встречу с Эрдоганом.
Среди прочего стороны договорились прилагать совместные усилия к деоккупации Крыма и Донбасса, усиливать стратегическое партнерство и вместе проводить военные учения.
Напомним, что Эрдоган посещал Украину 3 февраля. Тогда президент Турции поздравил почетный караул украинских воинов словам "Слава Украине!". Они ответили ему "Героям слава!".
Политик объяснил, что поздравил почетный караул именно так, поскольку это официальное приветствие для армии свободной страны.