Эрдоган заявил, что Крым надо вернуть Турции – СМИ

Виктория Довгань Мир 15:13, 27.10.2020 Обновлено: 15:41, 27.10.2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, что временно оккупированный Росией Крым по праву должен принадлежать его стране.

О такой позиции политика написало турецкое издание Haberler. В статье отмечается, что Эрдоган не видит Крым российским, но и не считает его территорией Украины.

Как утверждают журналисты, турецкий лидер убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи. Следовательно, эту землю "нужно вернуть для прогресса современной Турции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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