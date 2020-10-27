Эрдоган заявил, что Крым надо вернуть Турции – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, что временно оккупированный Росией Крым по праву должен принадлежать его стране.

О такой позиции политика написало турецкое издание Haberler. В статье отмечается, что Эрдоган не видит Крым российским, но и не считает его территорией Украины.

Как утверждают журналисты, турецкий лидер убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи. Следовательно, эту землю "нужно вернуть для прогресса современной Турции".

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