Эрдоган захотел перемирия с Путиным из-за Сирии: в Кремле ответили

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган надеется на достижение перемирия по ситуации в Идлибе (Сирия) после переговоров с главой России Владимиром Путиным, которые запланированы на 5 марта в Москве.

Об этом он заявил во время выступления в Анкаре, сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в Кремле такие планы турецких властей "по бесполетной зоне" уже назвали невыполнимыми.

"В четверг с Путиным обсудим события в Идлибе. Надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь перемирия", – сказал Эрдоган.

Эрдоган захотел перемирия с Путиным по вопросу ситуации в Сирии

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил ответить, что Россия исходят от оценки ситуации ее военными, которые ранее заявили о невозможности гарантировать безопасность полетов над этим сирийским регионом.

По его словам, в Кремле оценивают события в Сирии на земле и в воздухе, с учетом активности турецких беспилотников. Песков напомнил, якобы ранее в администрации президента Турции заявляли, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления "бесполетной зоны над Идлибом".

"Мы исходим из конкретной ситуации на земле. Это предмет оценок и анализа наших военных специалистов в Сирии о невозможности гарантирования безопасности полетов над Идлибом", – подчеркнул он.

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