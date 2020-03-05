Эрдоган встретился с Путиным из-за обострения в Сирии и подыграл ему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его переговоры с главой России Владимиром Путиным облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.
Об этом он заявил во время их встречи в Кремле 5 марта, сообщают РИА Новости. Отметим, что российский лидер поприветствовал своего коллегу крепким рукопожатием и сказал, что Москва дорожит отношениями с Анкарой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сюда. Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения облегчат ситуацию", – подчеркнул Эрдоган.
Путин и Эрдоган встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии
По словам турецкого лидера, основная его задача – развивать отношения Москвы и Анкары. При этом он выразил уверенность, что обе стороны в этом преуспеют.
"Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это касается и оборонной промышленности, и торговых отношений, и так далее. Считаю, что мы преуспеем в этом деле", – отметил Эрдоган.
Путин встретил Эрдогана и его делегацию в Кремле
РИА Новости
Со своей стороны глава РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в сирийском Идлибе "обострилась настолько", что потребует прямого личного разговора лидеров России и Турции.
"У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора", – сказал Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Позже Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера США Дональда Трампа предоставить Анкаре военную помощь в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
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