Эрдоган встретился с Путиным из-за обострения в Сирии и подыграл ему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его переговоры с главой России Владимиром Путиным облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом он заявил во время их встречи в Кремле 5 марта, сообщают РИА Новости. Отметим, что российский лидер поприветствовал своего коллегу крепким рукопожатием и сказал, что Москва дорожит отношениями с Анкарой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сюда. Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения облегчат ситуацию", – подчеркнул Эрдоган.

Путин и Эрдоган встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

По словам турецкого лидера, основная его задача – развивать отношения Москвы и Анкары. При этом он выразил уверенность, что обе стороны в этом преуспеют.

"Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это касается и оборонной промышленности, и торговых отношений, и так далее. Считаю, что мы преуспеем в этом деле", – отметил Эрдоган.

Путин встретил Эрдогана и его делегацию в Кремле РИА Новости

Со своей стороны глава РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в сирийском Идлибе "обострилась настолько", что потребует прямого личного разговора лидеров России и Турции.

"У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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