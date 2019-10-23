Эрдоган соболезнует: с украинцами случилась смертельная трагедия в Турции

Двое украинцев погибли в результате смертельного ДТП с микроавтобусом, которое произошло в провинции Мерсин (Турция).

Они были работниками сооружаемой там АЭС "Аккую". Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее заявлял, что погибшие были россиянами.

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Однако пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова уточнила, что в ДТП россиянин лишь получил ранение. Путаница же возникла из-за того, что СМИ раструбили о смерти россиян.

Президент Турции выразил соболезнования.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции произошло несколько трагедий с россиянами. Один из них умер, летая на парашюте

Также на турецком курорте Аланья в бассейне отеля Maya World Beach утонула девочка из России 2013 года рождения. Это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

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