Турция обвинила Россию, Францию и США в помощи Армении в войне в Нагорном Карабахе

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе Россия, Франция и США поставляли оружие для Армении.

Такое заявление в воскресенье, 18 октября, сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в провинции Ширнак. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы страны.

"Что они [страны] говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция?

Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", – сказал турецкий лидер.

Выступление Эрдогана Скриншот видео

Карта конфликта вокруг Карабаха.

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