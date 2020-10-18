Турция обвинила Россию, Францию и США в помощи Армении в войне в Нагорном Карабахе
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе Россия, Франция и США поставляли оружие для Армении.
Такое заявление в воскресенье, 18 октября, сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в провинции Ширнак. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы страны.
"Что они [страны] говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция?
Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", – сказал турецкий лидер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пойдет на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных;
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревану "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
18 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы.