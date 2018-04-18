Эрдоган решил провести досрочные выборы: названа дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил провести досрочные президентские и парламентские выборы.

Они состоятся 24 июня 2018 года, что почти на полтора года раньше по сравнению с изначальной датой – ноябрь 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган подчеркнул, что несмотря на синхронную работу правительства и президента, в государстве наблюдаются проблемы, которые встречаются на каждом шагу.

"События в Сирии и других странах заставили срочно перейти на новую исполнительную систему, чтобы более решительно принять меры для будущего нашей страны. Мы обсудили призыв г-на Бахчели к нашим властям. Мы пришли к соглашению о том, что должны позитивно подойти к этим досрочным выборам. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке", – сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что ранее председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели призвал власть страны провести в годовщину "Битвы при Манцикерте" 26 августа досрочные президентские и парламентские выборы.

Как сообщал "Обозреватель", после удара США по Сирии Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.