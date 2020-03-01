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1 марта • обновлено в 12:20
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Эрдоган решил лично предупредить Путина о Сирии: названа дата встречи

4.2т
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Встреча планируется на четверг, 5 марта, в Москве. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что решение дипломатических вопросов между двумя странами ускорилось после смерти 34 турецких солдат в связи с нападением на них войск диктатора Башара Асада в Идлибе.

Эрдоган и Путин встретятся в Москве из-за Сирии

Эрдоган и Путин встретятся в Москве из-за Сирии

По данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты на Идлибе.

Известно, что в составе делегации также примут участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Подчеркивается, что трое последних отправятся в Москву за 1 день до ожидаемой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

  • В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

  • В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

  • По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, их авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск Асада в Идлибе.

  • Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принеся соболезнования в связи с гибелью солдат ВС Турции в Сирии.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. При этом лидер турков отметил, что они ввели войска по приглашению сирийского народа.

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Автор
Марина Лисничук
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
Всех значит Путин "на ковер" вызвал, ну-ну... Наверное они ему ультиматум выдвигать будут.
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1
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Турецкие войска что забыли в Сирии?!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Михайлов Виталий, А российские ?
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hunt andres
hunt andres
Не 34, а как минимум 80:-) Фейкометы.
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Roma Roma
Roma Roma
hunt andres, Ты бы рюськие потери считал, а то как есть поговорка! Соринку в чужом глаз увидит а в своём бревна не замечает! Это про рюцьких как раз
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