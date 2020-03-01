Эрдоган решил лично предупредить Путина о Сирии: названа дата встречи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Встреча планируется на четверг, 5 марта, в Москве. Об этом сообщает NTV.
Отмечается, что решение дипломатических вопросов между двумя странами ускорилось после смерти 34 турецких солдат в связи с нападением на них войск диктатора Башара Асада в Идлибе.
Эрдоган и Путин встретятся в Москве из-за Сирии
По данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты на Идлибе.
Известно, что в составе делегации также примут участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Подчеркивается, что трое последних отправятся в Москву за 1 день до ожидаемой встречи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.
В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.
В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.
По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, их авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск Асада в Идлибе.
Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принеся соболезнования в связи с гибелью солдат ВС Турции в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. При этом лидер турков отметил, что они ввели войска по приглашению сирийского народа.
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