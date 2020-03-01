Эрдоган решил лично предупредить Путина о Сирии: названа дата встречи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Встреча планируется на четверг, 5 марта, в Москве. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что решение дипломатических вопросов между двумя странами ускорилось после смерти 34 турецких солдат в связи с нападением на них войск диктатора Башара Асада в Идлибе.

Эрдоган и Путин встретятся в Москве из-за Сирии

По данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты на Идлибе.

Известно, что в составе делегации также примут участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Подчеркивается, что трое последних отправятся в Москву за 1 день до ожидаемой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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