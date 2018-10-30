Эрдоган пригрозил наступлением на Сирию: что известно

Турция проведет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей партии "Справедливость и развитие", начало наступления запланировано на ближайшее время, передает Ahaber.

Турецкий лидер пообещал очистить всю территорию от курдов, добавив, что подготовка к операции уже закончена.

"Мы не остановимся, а уничтожим террористическую группу на восток от Евфрата", - подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что турецкие войска могут войти в Сирию без предупреждения и продолжить свое наступление на курдов, которое Турция уже осуществляла в течение двух лет операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Напомним, силы самообороны курдов (YPG), поддерживаемые США и контролирующие с помощью американской поддержки территории к востоку от Евфрата, считаются в Турции террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).

Турецкая армия уже наносила серию ударов по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Сирии обвинили международную коалицию в убийстве десятков жителей во время бомбардировок авиацией США.