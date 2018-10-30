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Эрдоган пригрозил наступлением на Сирию: что известно

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Турция проведет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей партии "Справедливость и развитие", начало наступления запланировано на ближайшее время, передает Ahaber.

Турецкий лидер пообещал очистить всю территорию от курдов, добавив, что подготовка к операции уже закончена.

"Мы не остановимся, а уничтожим террористическую группу на восток от Евфрата", - подчеркнул Эрдоган.

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Он также отметил, что турецкие войска могут войти в Сирию без предупреждения и продолжить свое наступление на курдов, которое Турция уже осуществляла в течение двух лет операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Эрдоган пригрозил наступлением на Сирию: что известно

Напомним, силы самообороны курдов (YPG), поддерживаемые США и контролирующие с помощью американской поддержки территории к востоку от Евфрата, считаются в Турции террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).

Турецкая армия уже наносила серию ударов по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Сирии обвинили международную коалицию в убийстве десятков жителей во время бомбардировок авиацией США.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Эх курды - курды, выбрали в союзники С.Ш.А., вот теперь в крови и плавают.
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Степан Графский
Степан Графский
Путин разрешил, вот теперь Реджэйп, на этих чумазых барммлеях за всё отыграется и пиндосы им уже не помогут)) Хохложопых ждёт то же самое, но чуть позже. С этих скотов с живых не слезут теперь,пока по схронам не разгонят))
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