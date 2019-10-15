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16 октября • обновлено в 02:02
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Пожал руку "случайно": МИД объяснил скандал Эрдогана с Поклонской

1.1т Читать материал на украинском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ по аннексированного Крыму, так как список гостей форума в Стамбуле не согласовывался.

Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

После встречи Эрдогана с "крымскими депутатами", как отметила она, ведомство сразу пригласило на разговор посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

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Украина выразила обеспокоенность по поводу того, что Анкара не приняла действий, чтобы помешать участию оккупантов на форуме. Зеленко подчеркнула, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Пресс-секретарь опровергла слухи российских СМИ об "отдельной встречи" Эрдогана с "депутатами".

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятие, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", – сказала Зеленко.

Наталья Поклонская и Реджеп Тайип Эрдоган

Наталья Поклонская и Реджеп Тайип Эрдоган

Коллаж

Напомним, с Реджепом Тайипом Эрдоганом встретилась экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она показала фото того, как президент приветствует ее за руку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Наталья Поклонская
Место
Турция
Теги
политика скандалы Министерство иностранных дел Украины
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Эрдоган позвонил Путину а Путин пригласил Эрдогана в Москву Эрдоган принял приглашение ,та что вы сидите со своими америкосами которые скоро и вас кинут
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
сама Екатерина Зеленко придумала а помойка обоза написала
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