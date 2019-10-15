Пожал руку "случайно": МИД объяснил скандал Эрдогана с Поклонской

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ по аннексированного Крыму, так как список гостей форума в Стамбуле не согласовывался.

Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

После встречи Эрдогана с "крымскими депутатами", как отметила она, ведомство сразу пригласило на разговор посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

Украина выразила обеспокоенность по поводу того, что Анкара не приняла действий, чтобы помешать участию оккупантов на форуме. Зеленко подчеркнула, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Пресс-секретарь опровергла слухи российских СМИ об "отдельной встречи" Эрдогана с "депутатами".

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятие, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", – сказала Зеленко.

Наталья Поклонская и Реджеп Тайип Эрдоган Коллаж

Напомним, с Реджепом Тайипом Эрдоганом встретилась экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она показала фото того, как президент приветствует ее за руку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эрдоган неоднократно выражал поддержку Украине в связи с агрессией России. 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики.

Позже Мустафа Джемилев заявил, что для крымских татар очень важно, что президент Турции никогда не признает аннексию Россией Крыма.

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