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4 марта • обновлено в 16:49
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Эрдоган попросил Трампа помочь из-за обострения в Сирии

5.4т
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера США Дональда Трампа предоставить Анкаре военную помощь в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сам глава государства заявил на заседании парламента в среду, 4 марта, в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон участвовать в разрешении конфликта, передает агенство Anadolu.

"Я отправил такой запрос господину Трампу", – признался он. Также президент Турции призвал все страны ЕС, особенно Грецию, уважать беженцев, прибывающих на их территорию в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.

Эрдоган попросил Трампа помочь из-за обострения в Сирии

Эрдоган попросил Трампа помочь из-за обострения в Сирии

Отметим, 3 марта спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить боеприпасы и гуманитарную помощь Анкаре. Представитель Вашингтона также напомнил, что Турция, как и большая часть военных стран НАТО, использует американскую технику.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А украинские сми сообщают что эрдоган на коне, зачем ему тогда подмога?!
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот и посмотрим, гoвнo ли Трамп!
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Петров Игорь
Петров Игорь
...я так понимаю,Эрдоган таки решил закрывать проливы дпя глубоководников?..
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