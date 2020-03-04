Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера США Дональда Трампа предоставить Анкаре военную помощь в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
Об этом сам глава государства заявил на заседании парламента в среду, 4 марта, в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон участвовать в разрешении конфликта, передает агенство Anadolu.
"Я отправил такой запрос господину Трампу", – признался он. Также президент Турции призвал все страны ЕС, особенно Грецию, уважать беженцев, прибывающих на их территорию в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.
Эрдоган попросил Трампа помочь из-за обострения в Сирии
Отметим, 3 марта спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить боеприпасы и гуманитарную помощь Анкаре. Представитель Вашингтона также напомнил, что Турция, как и большая часть военных стран НАТО, использует американскую технику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Позже Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.