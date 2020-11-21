Эрдоган пообещал вакцину от COVID-19 всему миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вакцина от коронавируса турецкой разработки будет доступна всему миру.

Соответствующее заявление он сделал во время саммита G20, пишет "Anadolu Agency".

Эрдоган сообщил, что в период пандемии ни одна из стран не смогла продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь.

По словам президента, платформа G20 подготовит механизмы, которые обеспечат доступный и равноправный доступ к вакцине для всех.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за справедливый глобальный экономический рост и разделение богатств в рамках основных принципов Всемирной торговой организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина разрабатывает три разных стратегии доставки и хранения вакцин против COVID-19, потому что двум потенциальным препаратам необходима температура в -20 и -70 градусов.