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2 марта • обновлено в 20:28
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Эрдоган похвастался разгромом военных Асада и Путина в Сирии. Видео

3.5т
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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган похвастался сокрушительными ударами по сирийско-российским войскам в Сирии.

Соответствующие видео он опубликовал в Twitter, где также поделился мощным выступлением перед своими согражданами.

"Наш долг – сравнять с землей тех, кто угрожает жизни наших солдат, каждый из которых является частью нашей жизни", – заявил Эрдоган, отметив, что лишь частично показал свою силу.

Он пригрозил своим врагам, подчеркнув, что если они не сделают выводов после боев в Идлибе и продолжат угрожать Турции, то "их головы полетят с плеч".

Как писал OBOZREVATEL, турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии. Также были ликвидированы около 50 боевиков и уничтожено множество военной техники.

Новое обострение произошло в сирийской провинции Идлиб 27 февраля, когда в результате атаки сил Асада погибли турецкие военные, а также мирные жители.

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное видео разгрома
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
О как!, Наш долг,сравнять с землей тех, кто угргжает жизни наших солдат, это сказал Президент А кто сказал надо просто прекратить стрелять в ответ, тот кого они себе и выбрали
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы Россию победили, турки Россию победили, все Россию побеждают...
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