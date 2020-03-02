Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган похвастался сокрушительными ударами по сирийско-российским войскам в Сирии.

Соответствующие видео он опубликовал в Twitter, где также поделился мощным выступлением перед своими согражданами.

"Наш долг – сравнять с землей тех, кто угрожает жизни наших солдат, каждый из которых является частью нашей жизни", – заявил Эрдоган, отметив, что лишь частично показал свою силу.

Он пригрозил своим врагам, подчеркнув, что если они не сделают выводов после боев в Идлибе и продолжат угрожать Турции, то "их головы полетят с плеч".

Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/sZ3zlVXs7C — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2020

Как писал OBOZREVATEL, турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии. Также были ликвидированы около 50 боевиков и уничтожено множество военной техники.

Новое обострение произошло в сирийской провинции Идлиб 27 февраля, когда в результате атаки сил Асада погибли турецкие военные, а также мирные жители.

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