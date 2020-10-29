Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo из-за полуголой карикатуры на него. Фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за полуголую карикатуру на него.

Об этом в среду, 28 октября, сообщило агентство Anadolu, передает DW. Эрдоган считает, что "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободой слова" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле.

Карикатура на Эрдогана . Charlie Hebdo в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На карикатуре Эрдоган изображен в нижнем белье. Он сидит в кресле и поднимает подол платья женщины, которая держит на подносе два бокала. Подпись к картинке гласит "Эрдоган в личной жизни очень игрив".