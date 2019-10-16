"Дилетанты!" Эрдоган публично поскандалил с Германией из-за Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом".

Скандальное заявление он озвучил во время общения с журналистами, пишет Bild.

Гнев Эрдогана вызвали слова немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за военной операции в Сирии.

Эрдоган поскандалил с Германией из-за Сирии

"Вот идет министр иностранных дел Германии – человек, у которого нет чувства меры – и говорит: "Мы не будем продавать оружие Турции. Мы закончили". От этого проиграют только сам Маас и Германия", – высказался президент Турции.

"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил!" – "взорвался" Эрдоган в сторону Мааса.

Как писал OBOZREVATEL:

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