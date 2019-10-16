"Дилетанты!" Эрдоган публично поскандалил с Германией из-за Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом".
Скандальное заявление он озвучил во время общения с журналистами, пишет Bild.
Гнев Эрдогана вызвали слова немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за военной операции в Сирии.
Эрдоган поскандалил с Германией из-за Сирии
"Вот идет министр иностранных дел Германии – человек, у которого нет чувства меры – и говорит: "Мы не будем продавать оружие Турции. Мы закончили". От этого проиграют только сам Маас и Германия", – высказался президент Турции.
"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил!" – "взорвался" Эрдоган в сторону Мааса.
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.