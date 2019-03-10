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/Новости мира

Эрдоган оправдался за смертоносное оружие от Путина: о чем речь

6.1тЧитать материал на украинском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США, а также истребителями пятого поколения F-35, которые страна рассчитывает получить у Вашингтона.

Об этом он сообщил на митинге в Диярбакыре. По его словам, причины покупки смертоносного оружия якобы очевидны, пишет "Коммерсант".

Так, глава Турции подчеркнул, что "условия использования российских С-400 также" не скрываются.

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С-400

С-400

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Правильно ! В политике нельзя руководствоваться меркантильными интересами. Принадлежите к западному миру ,хотите оставаться его частью -нефиг кормить заклятого врага. Дешёвая рыбка -хреновая юшка!
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Не понаслышке знаю,что с-300 и с-400 слабые комплексы.Скоростные цели в условиях РЭБ не "видят",дальность обнаружения меньше,чем в самолётах,часто ломаются..Скорее всего эти комплексы используют в политических целях,чем в качестве оружия.
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2 из 9 ответов | показать все
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Козачок Юрий, ты вспомни лучше укр. конструкторов создавший молот! Ну насчёт дырок, ошибок не делают только бэндерлоги потому что не делают ничего,кроме скачек на майдане с Крыма в дебальцево и так по списку. И горя (как сказала супрун ) запивают мочёй 🐷😱🤣🤣🤣
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лапоть Иван, а Китай не давно провел испытания на которых были подтверждены характеристики, была поражена цель, двигающаяся со скоростью 3 км/с в условиях сильных радиоэлектронных помех. Как такое возможно с этими "слабыми" комплексами?
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