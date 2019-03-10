Эрдоган оправдался за смертоносное оружие от Путина: о чем речь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США, а также истребителями пятого поколения F-35, которые страна рассчитывает получить у Вашингтона.

Об этом он сообщил на митинге в Диярбакыре. По его словам, причины покупки смертоносного оружия якобы очевидны, пишет "Коммерсант".

Так, глава Турции подчеркнул, что "условия использования российских С-400 также" не скрываются.

С-400

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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