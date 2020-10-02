Вы можете о чем угодно говорить с азербайджанцами и армянами, вполне цивилизованно спорить и соглашаться но при слове "Карабах" их лица каменеют, и в том случае если вы абсолютно однозначно не становитесь на одну сторону в этом древнем конфликте, если вы хоть на секунду признаете хоть крошечную долю справедливости требований за другой стороной вы становитесь врагом.

Причина в том самом "пепле Клааса", который стучит в их сердца. Когда Шарль де Костер в 19-м веке написал свою "Легенду об Уленшпигеле", со времен Нидерландской революции прошло почти три столетия и пепел, стучавший в сердца фламандцев, уже изрядно остыл. А сейчас у Испании прекрасные отношения, что с Бельгией, что с Голландией и ничто не мешает институту Сервантеса в Утрехте продвигать, в том числе и среди фламандцев испанскую культуру и испанский язык. Прошло четыре века, и пепел остыл окончательно…

Значит ли это что для прекращения карабахского конфликта надо ждать еще 400 лет?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять природу и размеры того пепла, который стучит в сердца азербайджанцев и армян, а также понять, кто и что усиливает этот стук.

На стороне Азербайджана – международное право. Нагорный Карабах безоговорочно признан всеми членами ООН территорией Азербайджана. Эту самопровозглашенную республику признали только Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье, которых самих практически никто не признает.

Нарушенное международное право и утраченные земли вполне могут быть пеплом, стучащим в сердца, но их трудно сравнить по степени горечи утраты с памятью о погибших соплеменниках. У азербайджанцев есть что предъявить армянам, начиная с убийства при поддержке большевиков нескольких тысяч азербайджанцев в Баку в 1918 году и кончая Ходжалинской резней 1992 года. Можно сколько угодно, и вполне справедливо упрекать армянских националистов за нарушение территориальной целостности Азербайджана, в результате чего Нагорный Карабах провозгласил свою независимость, но не менее справедливо вспомнить, что одним из толчков к обострению стал Сумгаитский погром в феврале 1988 года.

Но все этнические чистки и армян и азербайджанцев меркнут перед геноцидом 1915 года. Поэтому когда за Азербайджаном в этом конфликте встала тень Турции, для любого нормального армянина все принципиально изменилось. Теперь это война народа за свое физическое выживание. Отечественная, народная война. Тут нет симметрии. Для армянского народа есть реальная угроза исчезновения, для азербайджанского народа такой угрозы нет. При всей юридической правоте и законности требований Азербайджана вернуть захваченные территории и восстановить территориальную целостность страны. В этом смысле премьер-министр Армении Пашинян прав, когда он говорит об экзистенциальном значении этой войны для Армении.

И доказательство тут очень простое: сын Пашиняна Ашот поехал защищать Нагорный Карабах. Сведений о том, что в рядах азербайджанской армии воюет 23-летний сын Алиева, нет. Сейчас в Армению едут добровольцы из России, Европы и Америки, которые вступают в "батальоны смертников". В то же время посол Армении в РФ Вардан Тогонян сообщает, что Турция перебросила в Азербайджан для войны против Армении около 4 тысяч боевиков из Сирии. Эти данные подтверждают и сирийские правозащитники.

Отдельного рассмотрения заслуживает компактная, но очень громкая группа этнических армян, которые постоянно живут в российском телевизоре. В их сердца тоже стучит пепел. Но этот пепел имеет совершенно иную природу. К отмщению их зовет пепел сгорающей империи. Точнее, империи, которая никак не может сгореть, а только тлеет и при этом распространяет ядовитый и очень вонючий дым на всю планету.

По большей части эти люди, как и большинство остальных обитателей российского телевизора, втайне радуются этой войне. Причин для их радости несколько.

Во-первых, Нагорный Карабах заслоняет собой события в Беларуси и отравление Навального. У Путина есть шанс вновь раскорячиться на международной арене, и игриво прогуляться по мировому буфету поражая собеседников утонченными анекдотами про бабушку и дедушку, а также про то, что именно надо делать в первую брачную ночь.

Во-вторых, у всех обитателей телевизора буквально лезет из ушей злорадство по поводу того, что эта война прерывает планы Пашиняна на экономические реформы, борьбу с коррупцией и расширение контактов с Западом. "Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи?" - пытаются раздуться до размеров Тараса Бульбы Соловьев с Киселевым и Кургинян с Симоньян.

В-третьих, опять-таки все телевизионные головы в один голос кричат, что Россия единственный союзник Армении и что если Армения не упадет в объятья России, то ей не жить.

Раньше и яснее других эту простенькую мысль высказала Маргарита Симоньян, глава RT: "В московских гостиных обсуждают, что Армения или обречена вернуться к России, или обречена". Еще летом она произвела сильное впечатление своими нападками на Армению за то, что она недостаточно любит Россию.

"В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым", - возмущалась Симонян. И перечислила свои обиды на историческую родину:

"Власти Армении из политической мести посадили неизменного союзника России Роберта Кочаряна, наводнили страну антироссийскими НКО, выгнали российских бизнесменов-армян, а медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян".

И вывод: "На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть". В ответ множество армян потребовали чтобы Маргарита Симоновна сменила фамилию.

В программе "Вечер" у Владимира Соловьева режиссер Шахназаров зачем-то постоянно заявлял, что он "полукровка" и поэтому не может выступать от имени армян. Возможно, он, зная, как армяне отреагировали на имперские выходки Симонян, решил упредить нечто подобное в свой адрес. "Я считаю, что большая ошибка, что Армения вышла из состава Советского Союза", - с грустью сообщил Шахназаров. Видимо, у режиссера Шахназарова что-то случилось с памятью, поскольку в параде суверенитетов, ставшем ключевым фактором распада СССР Армения шла далеко позади России: Декларацию о суверенитете РСФСР принял 12.06.1990, а Армения только через 2,5 месяца, 23.08.1990.

Сегодня, увы, мало надежд на то, что стороны этого конфликта могут остановиться на краю большого кровопролития. Алиев, подталкиваемый Эрдоганом и собственной оппозицией, не может прекратить войну без возвращения отчужденных территорий. Армяне не могут оставить 150 тысяч своих соплеменников, живущих в Карабахе, на верную гибель или депортацию. Внешних сил, способных быстро остановить войну, сегодня нет. А за спинами убивающих друг друга азербайджанцев и армян стоят Эрдоган и Путин, которые, потирая руки радуются чужой беде, поскольку каждый из этих двух людоедов выигрывает при любом исходе войны.

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