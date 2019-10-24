Хочу выразить свое восхищение Эрдоганом. Это действительно великолепный политик, по крайней мере в том, что касается внешней политики. Ему удалось добиться колоссальных успехов, причем за счет своих, так сказать, "союзников", и имею в виду Россию. Более того, повторяется история российско-турецких взаимоотношений XVIII-XIX века, когда Россия на поле боя обыгрывала Турцию, но на дипломатических переговорах турки, как и сейчас, эту победу, раз за разом, отыгрывали назад, добивались практически всегда выгодных для себя условий, пишет Авраам Шмулевич для Русского монитора.

То же самое произошло и сейчас. Опять же, второй интересный момент, насколько большинство комментаторов тут "не по делу" – они не разбираются в ситуации, ведь массовая аналитика, которая идет по итогам встречи Путина и Эрдогана в СМИ, на 90% это трэш, который не учитывает многих совершенно очевидных вещей. Практически все комментаторы, которых я читаю, почему-то забыли очень важный момент: кто является главным противником турецкого наступления на курдов? Кто, по сути дела, заставил это прекратить?

Это Европейский Союз, который – я почти ни в одном комментарии этот очевидный факт не слышал – ввел очень жесткие санкции относительно Турции и потребовал от нее прекращения наступления. Второй игрок – это Америка, американские санкции, причем Трамп на самом деле, даже этого почему-то никто не понимает, спас Эрдогана, потому что основным противником Турции выступил американский Конгресс, в котором хозяйничают демократы, которые по внутриполитическим причинам, никак не связанным с войной в Сирии, как таковой, хотел ввести очень жесткие санкции.

Трамп ввел свои – гораздо менее жесткие, чем те, что предлагал Конгресс, и таким образом, как минимум на время, заблокировал введение санкций Конгрессом. Понимаете, да? Если Трамп уже ввел санкции, Конгресс не может сразу требовать дополнительных санкций. А те санкции, которые ввел Трамп, были намного менее жесткими, чем те, которые хотели ввести американские законодатели.

… Те территории, которые Турция, начиная с 9 октября 2019 года заняла, – это порядка 150 километров по фронту, а они собирались занять 440 километров всей границы – на этих территориях турецкие войска остаются. Хотя если вы говорите о территориальной целостности, вы уж потребуйте: вот, курдов разбили – отдайте территорию Асаду.

Но как раз Асаду в этой ситуации просто пришлось заткнуться. Его отношение к этому соглашению на самом деле он выразил утром перед началом переговоров в Сочи между Эрдоганом и Путиным – он приехал на линию фронта и встречался со своими военнослужащими, назвав Эрдогана "рабом и вором". Но после подписания переговоров и заявления Путина Асад сказал, что они (переговоры) были "замечательные", "мы все понимаем, спасибо русским друзьям" – ну а что еще ему оставалось?

Россия в который раз закрыла глаза на главную цель, ради которой они якобы пришли – на территориальную целостность Сирии. Путин легализовал все те завоевания, которые были сделаны турками. А участка вдоль турецко-сирийской границы в 150 км. длину и 30 км. в ширину достаточно, чтобы начать делать то, ради чего, собственно, Эрдоган пришел в Сирию – начать отправляют туда сирийских беженцев из Турции (которые сейчас являются тяжелым бременем для экономики) и, практически, создать параллельное сирийское государство на севере страны.

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… Кто будет разоружать курдов, выводить их отряды? Ведь американцы ушли оттуда, а SDF – это не самая дисциплинированная структура, а это значит, речь идет о том, что фактически придется договариваться с каждым полевым командиром отдельно, а скорее всего принуждать отдать вооружение силой. Кроме того, процесс разоружения и отвода курдских сил может вызвать потери гражданского населения, может, даже большие – вот попадет бомба куда-нибудь не туда, и все…

И вот именно русские берут на себя выполнение этой неблагодарной опасной работы, этого обещания, которое американцы дали туркам! Именно поэтому турки просто счастливы, что переложили с себя всякую ответственность. А вот тем, кто этим займется непосредственно можно, как говорится, только пожелать успехов. И, как вы понимаете – этим будут заниматься русские.

Получается, что Эрдоган изящно воплотил в жизнь ту идею, которую еще Обама Путину предлагал – чтобы русские, причем забесплатно, были своего рода "субподрядчиками" американцев в Сирии и делали за них, грубо говоря, грязную работу.

Теперь американцы и, главное, турки этого добились. Так как воины Путина будут делать эту грязную работу не столько в интересах американцев, а, в первую очередь, в интересах турок. То есть, разоружение и вывод сирийских курдов из этой тридцатикилометровой зоны будут осуществлять русские войска.

Еще интересный аспект: стороны договорились о совместном патрулировании зоны российским и турецкими войсками. Для Турции это хорошо тем, что ответственность всегда можно переложить на Россию: – вы обязались обеспечить вывод курдских сил, так давайте действуйте.

Причем и здесь России не позавидуешь, потому что у России в Сирии официально всего 2,5-3 тысячи этих военных полицейских. Плюс, если считать всех этих так называемых наемников, хотя все это кадровые служащие – бойцы ЧВК, всяких там советников, артиллеристов, ПВОшников, то по экспертным оценкам там выходит максимум 10-15 тысяч человек.

Причем эти же силы задействованы и в других местах. Для такой задачи таких сил явно недостаточно. Значит придется увеличить их число, что ляжет дополнительным бременем на российскую экономику – типичный афганский сценарий, или вьетнамский сценарий, когда президент США Джонсон ввел войска как ограниченный контингент советников, и чем это закончилось?

То же самое с Путиным: он ввел ограниченный контингент, который должен был решить какие-то локальные задачи, а идет это уже вот сколько лет и количество войск увеличивается. Причем, в отличие от ситуации с Вьетнамом и Афганистаном, этот ограниченный контингент полностью зависит от "партнеров" России, потому что коммуникации проходят или через Босфор, или вокруг Европы, они крайне растянуты и их в любой момент можно перерезать.

В любой момент турки или американцы, если что-то пойдет не так, просто отрежут эту группировку от линии снабжения, и все! Эта группировка полностью находится в руках турок, в данном случае, или, если захотят, американцев. Соответственно, русские будут делать то, что на самом деле захотят турки или американцы. А сейчас российские войска просто оказались на побегушках у турецкого правительства – они будут выполнять те задачи, которые выданы турками.

Ну последнее, на что стоит обратить внимание – это реакция американских СМИ, которая выставляет Путина победителем, подчеркивая то, что якобы Трамп опять сыграл в пользу Путина, выведя войска. К внешнеполитической реальности все это тоже имеет мало отношения, зато имеет полное отношение к реальности внутриполитической. И не просто к внутренней политике, к предвыборной борьбе. Одна из причин, почему Конгресс так отреагировал на операцию турок – это, что можно поставить Трампа в безвыходное положение.

Если он выведет войска – он предал курдов, и отдал Сирию в руки Путину. А кому ее еще там отдать? А если не выведет войска и начнет упираться – это приведет к открытому конфликту с Турцией, что ударит по поддержке Трампа среди его базы, которая ждет от него того, что он будет следовать своему обещанию и сократит участие Америки в войнах. Так что, что бы американские медиа ни говорили, это надо рассматривать в контексте борьбы с Трампом, а не борьбы с Асадом.

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