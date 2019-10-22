Думаю, всем понятно, что нынешний президент США Дональд Трамп, кроме статуса, обусловленного своим постом, имеет и соответствующие возможности, открывающиеся перед миллиардерами, а потому – переобувается не самостоятельно, а с помощью специально обученных людей.

Как известно, какое-то время назад он продемонстрировал умение быстро и плотно переобуваться просто на ходу. С самого начала он рассказывал о своей приверженности борьбе с международным терроризмом, в частности – ИГИЛ, потом – заявил о выводе своих войск, которые как раз и боролись с ИГИЛ, из Сирии (поэтому из его команды ушли профессиональные военные, во главе с генералом Маттисом).

Затем он приостановил вывод войск, переложив большую часть обязанностей по борьбе с ИГИЛ на своих союзников – курдов. И вот недавно он заявил о кидке курдов и полном выводе своих войск зная, что Турция начнет против них боевую операцию. И Турция ее начала. Похоже, для Трампа это оказалось неожиданностью и он написал Эрдогану письмо, где очень дипломатично посоветовал: "не будь дураком, садись за стол переговоров с курдами", на что Эрдоган дипломатично выкинул письмо в мусор и сообщил об этом прессе, продолжая двигать войска.

Когда стали видны последствия мудрой и гениальной политики Трампа, в Анкару срочно вылетел вице-президент Пенс, который уговорил Эрдогана приостановить продвижение своих войск вперед. Трамп снова поскрипел шнурками и написал в твиттер, что Эрдоган – хороший парень. Многие это выдали за невыносимую потерю.

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Тем не менее, в том самом письме из урны Трамп требовал, чтобы Эрдоган договаривался с курдами, а он этого так и не сделал. То есть, он так и не выполнил требования или настоятельной просьбы Трампа, но выполнил просьбу Пенса дать войскам команду "стоп". Войска действительно остановились, но ситуация в регионе изменилась кардинально. Причем, изменения эти носят как субъективный, так и объективный характер.

Объективно изменилась площадь Сирии, находящаяся под контролем Асада, которого сам Трамп называл преступником, а вернее, Кремля. Если бы не уважение к тому, что Штаты таки сделали для Украины, можно было бы говорить о том, что Трамп четко подыграл Путину в Сирии.

Второе изменение и тоже – объективное, заключается в уходе курдского персонала из тюрем, где содержались боевики ИГИЛ. Понятно, что те мгновенно разбежались и вернулись в свои ячейки, безусловно повысив их боевой потенциал.

Это значит, что все те усилия, которые прилагали США для ликвидации международной террористической сети, слиты в унитаз и ситуация отброшена на несколько лет назад. То, за что террористы готовы были заплатить кучу денег или рискнуть жизнями за освобождение своих людей, Трамп им просто подарил одним телефонным звонком.

Между прочим, у ситуации есть еще один аспект, который не заботит Трампа, но волнует профессиональных военных и дипломатов США. Дело в том, что на авиабазе Инджирлик, в Турции, находится около пяти десятков ядерных авиабомб двойного подчинения. Они являются собственностью США, но согласно оперативным планам, развернуты в интересах НАТО. Такое же хранилище есть и в Германии.

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И вот в связи с последними событиями, именно профи задают вопрос о том, что делать с этим арсеналом. Если его вывезти, то сразу встанет вопрос о дееспособности оперативных планов НАТО и вообще, о перспективах этой организации. С другой стороны, оставлять их уже опасно, поскольку чего ожидать от Эрдогана уже никто не знает. Тем более, в свете его недавних заявлений о том, что отсутствие ЯО у Турции является несправедливостью.

И это все – один телефонный звонок, суть которого Трамп (наверное) даже и не понял.

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