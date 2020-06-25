Эпопея с COVID-19 в делегации Кыргызстана на парад Путина: появился результат теста президента

Карина Бондаренко Мир 10:12, 25.06.2020 Обновлено: 10:40, 25.06.2020

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прошел тест на коронавирусную инфекцию по возвращении из парада Победы в Москве, где в его делегации обнаружили два случая COVID-19.

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Отмечается, что у лидера государства коронавирус, сообщают РИА Новости.

О прохождении теста на COVID-19 другими участниками делегации, которые ездили в Россию, не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у членов делегации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Мир

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