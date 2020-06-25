Эпопея с COVID-19 в делегации Кыргызстана на парад Путина: появился результат теста президента
В делегации президента Кыргызстана, прибывшей на парад в Москву, обнаружили COVID-19
Его в частности диагностировали в двух сопровождающих лиц Сооронбая Жээнбекова
Поэтому приглашенный лидер не смог побывать на мероприятии
По возвращении домой президент еще раз прошел тест на коронавирус
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прошел тест на коронавирус
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прошел тест на коронавирусную инфекцию по возвращении из парада Победы в Москве, где в его делегации обнаружили два случая COVID-19.
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Отмечается, что у лидера государства коронавирус, сообщают РИА Новости.
О прохождении теста на COVID-19 другими участниками делегации, которые ездили в Россию, не сообщается.
Эпопея с COVID-19 в делегации Кыргызстана на парад Путина: появился результат теста президента
Ранее OBOZREVATEL писал, что у членов делегации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова диагностировали коронавирусную инфекцию.