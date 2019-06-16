Эпопея с Brexit: стало известно о прорыве

Лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к проведению переговоров об условиях Brexit.
Об этом они будут договариваться уже с новым премьер-министром Великобритании, заявил глава британского МИД Джереми Хант, сообщает ВВС.
"В ЕС говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о границе в Северной Ирландии, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей", – отметил Хант.
Протесты против Brexit
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
24 мая Мэй объявила дату отставки.
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