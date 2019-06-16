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Эпопея с Brexit: стало известно о прорыве

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Лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к проведению переговоров об условиях Brexit.

Об этом они будут договариваться уже с новым премьер-министром Великобритании, заявил глава британского МИД Джереми Хант, сообщает ВВС.

"В ЕС говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о границе в Северной Ирландии, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей", – отметил Хант.

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