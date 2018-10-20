Император приказал украсить его тронный зал в особо праздничном стиле и так, как хотел именно он, а не принято было по протоколу. Портрет был всего один – штандартенфюрера СС Штирлица, а в основном, стены были убраны транспарантами "Крымнаш", "Дидываивале", "Встанем с колен и оденем штаны", "Гимнастку – на шпагат", "От каждого – по способности, каждому – по харе", "Можем отворить" и другие, написанные рунами. Вдоль обеих длинных стен, которые вели от входа в зал к самому трону императора, стояли огромные чаши, в которых горел огонь.

Как водится, трон был изготовлен из чистого золота и расписан эмалью. По крайней мере, императору сказали, что он из золота, а состав эмали был точно таким же, каким пользовались мастера фараона Амен Ихнету III. Это уж было наверняка известно, поскольку Сашка Дугин хоть и был удален от двора, но пожалован средствами на раскопки. Именно он и откопал пирамиду этого фараона где-то на Урале. Как стало известно, это был первый арийский фараон, от которого и пошли фараоны Египта и других дружественных стран. Императору понравился глубокий синий цвет эмали и он приказал расписать ею свой трон. Справа и слева от трона стояли только что изготовленные придворным скульптором Церетели статуи любимых животных императора. По правую руку стояло изваяние любимого коня императора – Инцитата, обнаженного аккурат по пояс, а по левую – сука лабрадора Конни, в неестественной позе.

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— Его императорское величество! – торжественно возвестил церемониймейстер и громко цокнул жезлом о пол итальянского мрамора.

Он вошел в зал стремительной и даже решительной походкой, заложив руки за спину и глядя прямо перед собой. Остановился прямо перед троном, вполоборота к группе мужчин, которые стояли, почтительно и приветственно склонив головы. Медленно, как бы удивленно, он повернул голову к ним и внимательно осмотрел присутствующих. Это движение он отрабатывал перед зеркалом весь день и остался доволен собой. Это был взгляд императора, смотрящего сквозь своих подданных непосредственно в вечность.

Церемониймейстер помог императору взобраться на трон и разложил темно-красную мантию от Бриони. Это был специально подобранный цвет вина с его виноградника в Испании.

— Дети мои! – торжественно начал император. – Сегодня я объявлю свою волю, которая определит участь Вселенной.

Дети уже довольно почтенного возраста, некоторые — заметно старше императора, старались не выказывать эмоций, хотя кто-то воздел глаза к потолку, и если бы император это увидел, то непременно подумал бы, что означает он: "О Боже, за что нам это?". Но император ничего не увидел и сделал широкий жест рукой, чтобы все садились. Когда скрипение стульев или чего-то еще улеглось, император взял в руки листок бумаги, поданный слугой, и продолжил.

— Дети мои, прежде чем я продолжу, сделаем перекличку. Вы – цвет нации, гордость и надежда империи. Вы – верная опора императора, и в этот важный момент я хочу наполнить этот зал звуком ваших исконно русских имен, чтобы вы вошли в историю вместе со своим императором.

— Роттенберг!

— Я, ваше величество.

— Вексельберг.

— Присутствует.

— Абрамович…

Никто не ответил и император оторвался от списка и внимательно посмотрел на присутствующих.

— Он отсутствует по уважительной причине и в строго секретном месте, ваше величество, – ответил за Абрамовича кто-то из толпы.

— Я вас умоляю, — отозвался другой голос, – оно такое секретное, что я вчера вечером с ним обедал. Ваше величество, Рома просил вам шалом передать и сказать, что будет в следующий раз, а в этот – никак.

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Император сделал вид, что и так все знает, хотя осадочек остался. Всем же было сказано – стопроцентная явка на мероприятие.

— Фриман, Усманов, Абрамов, Керимов.

Присутствующие поднимались со своих мест и что-то отвечали или не отвечали, но просто поднимались. Они это делали точно так, как и в суде, когда называют твою фамилию. Рядом с императором стоял церемониймейстер и тихонько суфлировал фамилии, поскольку император в последнее время стал слегка заговариваться, а неправильно произнесенная фамилия могла вызвать ненужное напряжение. Ребята имели миллиарды и с ними надо быть аккуратным.

— Дери… Что там за черт подери? Что за "дери"?

— Паска, ваше величество. – закончил церемониймейстер.

— Паска?

— Так точно-с, Паска.

— Ну хоть один слегка православный.

— Дерипаска!

Тот встал и слегка склонил седую бороду. Император вдруг решил, что с перекличкой надо заканчивать потому, что он знал всех уже давно, кого-то еще по временам, когда он служил Штирлицем, а у кого-то были рядом дачи у озера, но вот так, одним списком он их никогда не читал и почему-то ему стало мерзко. Он вернул его лакею и снова окинул взглядом всю шайку.

— Дети мои, сегодня у меня для всех есть ряд эпохальных новостей, которые изменят на этой планете все. Начну с бабушки и ее половых органах.

Топа загудела и кто-то из нее негромко, но довольно внятно заметил.

— Ваше величество, мы знаем за бабушку и за ее достижения, давайте следующий вопрос!

Император немного смутился. Ему казалось, что вот эта история про бабушку и дедушку, с их половыми органами, имеет глубокий философский смысл и даже хотел переговорить с главным муллой его православной церкви о том, чтобы как-то канонизировать эту историю и внести ее в одну из священных книг. Он не очень разбирался именно в этих канонических вещах и почему-то называл эту книгу "Новый устав".

Правда, он уже предлагал туда внести какие-то другие мелочи, но святой отец обошел эту тему очень корректно и предложил издать отдельную книжку со всеми притчами императора с названием "Новейший завет". А вот и он, кстати.

Из дальнего конца зала, торжественной походкой шествовал глава его собственной церкви и священного цейтнота. Его одеяния блестели многими каратами бриллиантов, которые искусно прятались в замысловатых вязях золотого шитья. В руке у него был посох, усыпанный разноцветными каменьями, а на голове – кевларовый шлем, богато украшенный сапфирами и прочими достойными вещами.

По внешнему виду было видно, что под золоченой сутаной у него самый тяжелый бронежилет а сзади шел дым. Император на секунду задумался о природе этого дыма. Кадила не было видно и возможно дым был естественного, биологического происхождения, тем более, что шел он с задней части фигуры. Но все выяснилось очень скоро, когда он подошел ближе к трону. Кадило было закинуто через плечо и висело сзади. Специалисты завода имени Хруничева сделали ему новое, гиперзвуковое кадило, какого нет ни у кого, и все бы хорошо, но весило оно слишком много и громко выло даже на средних оборотах. В общем, в руках носить его тяжело и пришлось нести таким странным образом. Присутствующие тихо хихикали и кто-то даже отпустил колкость:

— Киря – чо, Киря – чо, вот тебе – через плечо.

Но император продолжил.

— Совсем недавно мои друзья прислали мне семь бутылок вина и охрана спросила, буду ли я его пить или им надо его проверять. Вы знаете, о моей щедрости и все семь бутылок они исследовали до дна. И тогда меня посетила мысль о том, как осчастливить всех жителей империи и дать им то, что они все хотят, даже не отдавая себе отчет в этом.

Он сделал театральную паузу и в зале стало тихо. Каждый из присутствующих мог бы иронизировать над словами императора, но факт остается фактом, у каждого из них имелся не один миллиард в долларах и все это нажито – во время правления императора. До этого они были мелкими мошенниками, аферистами или просто – бандитами, а сейчас их помещают в колонку богатейших людей планеты, журнала "Форбс". Но они также понимали, что ништяков не может хватить на всех. Собственно говоря, их миллиарды стали таковыми лишь потому, что они вынуты из карманов миллионов подданных императора. По-другому не бывает. Поэтому они слегка насторожились от такой речи своего властелина.

— Я решил, что все хотят попасть в рай. Сам я – парень уже не совсем молодой и бывает – задумываюсь о рае. Понятно, что сам я туда попаду по определению, ибо я — подмазанник божий. Тем не менее, мною было принято решение договориться обо всех вас и остальных подданных, чтобы для всех забронировать места в раю.

Присутствующие сразу выдохнули и кто-то даже вспомнил любимый анекдот императора, в котором было что-то такое: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", но в данный момент все были напряжены и только после речи о рае – расслабились.

— С этой благородной целью, я послал вот это, — он нашел взглядом главного попа и тот поклонился – связаться с Богом и передать ему заявку на места в раю. Он должил, что провел переговоры и получил одобрение.

— Истина еси. – подтвердил священник – Проездные билеты отдали в типографию и скоро их выдадут на руки.

— Но вас я собрал для того, чтобы сообщить не только это. Все, кто собрался в этом зале, получат в раю ВИП места и олл инклюдет.

— Если позволите, ваше величество, — вставил свои пять копеек поп – мне обещали, что у нас будут даже нанофильтры, чего больше нет ни у кого.

— А фильтры-то зачем? – отозвался из группы приближенных некто Миллер. По роду деятельности ему приходилось сталкиваться с газами и жидкостями и упоминание о фильтрах его как-то смутило.

— Ну как же? Чистить смолу и серу…

И тут раздался грохот, как будто кто-то выстрелил из помпового ружья. С таким звуком открылась главная входная дверь и в нее вошел сгорбленный человек, который тащил что-то тяжелое на плече. Все молча смотрели на него и по отсутствию любых действий охраны, можно было понять, что это – свои. Однако лица не было видно до того момента, пока он не приблизился к трону. Тогда все узнали в нем министра сношений Лаврова, а на плече у него была маша Захарова, с перепачканной белым мордой. Она улыбалась, хоть глаза ее были закрыты. Лавров сгрузил ее прямо на пол и дипломатично обратился к присутствующим.

— Ваше величество, пацаны. Машка сняла пробу с новой партии. Это просто какой-то улет. Вы знаете, я – пробовал всякое, но это – чудо, что за порошок. Это какой-то эксклюзив. Ваше величество, как вы и приказывали, Маша упоролась до глюков, а я дунул всего одну дорогу и вот принес всем на пробу!

Он достал из внутреннего кармана пузатый целлофановый пакет и пошел к с толу. Император спрыгну с трона, главный поп опер на трон свой посох и туда же поставил кадило и тоже, работая локтями, двинулся к столу.

Уже через десять минут все упоролись до слюней из носа. Император полулежал на троне и кричал: "А они все – сдохнут!"

Все они уже были в раю. Своем, ВИП раю.