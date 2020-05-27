Эпицентр COVID-19 окончательно переместился: назван регион

Во Всемирной организации здравоохранения признали, что Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса в мире.

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По словам специалистов ВОЗ, до августа прогнозируется еще больший рост смертности от COVID-19, в частности, в Бразилии и других странах континента. Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас не время странам ослаблять ограничения", – сказала представитель ВОЗ и глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен.

Эпицентр COVID-19 переместился в Латинскую Америку

Отмечается, что в США и Южной Америке вместе зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев нового коронавируса и более 143 тысяч смертей от осложнений, вызванных вирусом.

При этом, по словам Этьен, Латинская Америка уже обошла по ежедневному росту заболеваемости Европу и Штаты.

"Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19", – сказала она, добавив, что, например, Бразилии предстоит пройти долгий путь, прежде чем там увидят конец пандемии.

Скриншот worldometers.info

Ежедневный уровень смертности от COVID-19 в Бразилии стал самым высоким в мире, однако в Университете Вашингтона предупреждают, что общее число погибших в стране может увеличиться в пять раз – до 125 тысяч к началу августа.

Представители ВОЗ также обеспокоены ускорением вспышек коронавируса в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

Скриншот worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса, поскольку в некоторых странах региона ситуация была сравнима с пиком заболеваемости в США и Европе.