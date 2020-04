Эпидемия пошла на спад: в Италии и Великобритании заявили о рекордах в борьбе с COVID-19

В пятницу, 27 апреля, в Италии и Великобритании заявили о двух громких рекордах в борьбе с эпидемией коронавируса. Речь идет о снижении количества заражений и о замедлении прироста смертности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Так, общее число жителей Италии, которые заразились коронавирусом, составило 199 414 человек. За сутки оно увеличилось ​на 1739 новых случаев, что является наименьшим приростом с 10 марта. Об этом сообщается на сайте Управления гражданской защиты Италии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сводке уточняется, что 105 813 пациентов в этой стране продолжают бороться с опасной инфекцией. При этом в госпитализации нуждаются уже на 290 человек меньше, чем днем ранее.

Аналогичная тенденция наметилась и в отделениях интенсивной терапии – там лечение проходят 1 956 человек, за сутки число нуждающихся в реанимации снизилось на 53 больных.

Также за сутки было госпитализировано 20 353 человека (на 1 019 пациентов меньше, чем за 26 апреля). 83 504 человека, что составляет 79% от тех, у кого сейчас положительный анализ на COVID-19, находятся на самоизоляции без симптомов или с легкими симптомами.

Что касается смертности, то за сутки в Италии от коронавируса погибли ​​333 человека. За все время пандемии страна потеряла 26 977 граждан.

Общее число выписанных и выздоровевших возросло до 66 624 человек, что на 1696 человек больше, чем 26 апреля.

В свою очередь в Великобритании за сутки от коронавируса скончалось 360 человек, что является наименьшим приростом летальных случаев за последние четыре недели.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщается на странице телеканала Sky News в Twitter. В целом эпидемия уже унесла жизни 21 092 британцев.

Количество зараженных в стране сейчас составляет более 157 149 человек (+4 310 случаев за сутки).

"We must never lost sight of the human cost of coronavirus."



Health Secretary @MattHancock says 21,092 people have now died in UK hospitals after testing positive for #COVID19 - an increase of 360 fatalities since yesterday.#Coronavirus latest: https://t.co/LvfdF1gUJy pic.twitter.com/MKTARkNbkK