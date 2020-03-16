Эпидемия коронавируса закончится в 2021 году: в Британии дали неутешительный прогноз

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Великобритании может продлиться до весны 2021 года, а госпитализированными окажутся 7,9 млн подданных Соединенного Королевства.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на данные правительственной медицинской службы Public Health England, разработанные для руководства Национальной системы здравоохранения страны..

"До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может понадобиться госпитализация", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Британии

Главный медицинский советник правительства, профессор Крис Уитти назвал такой сценарий развития эпидемии как наихудший, отметив, что реально число зараженных может оказаться меньшим.

"Летом, ближе к концу июня, он (коронавирус – Ред.) пойдет на спад. Вернется в ноябре, как это делает обычный сезонный грипп. Я думаю, что это будет продолжаться вечно, но со временем станет менее серьезным, из-за выработанного иммунитета", – говорится в отчете.

Отмечается, что согласно моделированию, выполненного британскими и мировыми учеными, число случаев заражения будет быстро расти в течение следующих 10-14 недель. Пик болезни придет на конец мая и середину июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании приняли решение посадить всех пожилых людей старше 70 лет на домашний карантин из-за нехватки оборудования для борьбы с коронавирусом.

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