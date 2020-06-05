Эпидемия коронавируса не закончилась: ВОЗ сделала тревожное заявление об отсутствии победы

Мир 17:30, 5.06.2020

Праздновать победу над коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире еще слишком рано.

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Как пишет Reuters, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.

ВОЗ настаивает на мерах социального дистанцирования
pixabay.com

По ее словам, в некоторых странах показатели заболеваемости снова растут после снятия карантинных мер.

“Что касается роста, то да, мы наблюдали в странах по всему миру – я не говорю исключительно о Европе – когда карантин смягчается, когда меры социального дистанцирования ослабевают, люди иногда воспринимают это как: “Ладно, все закончилось”, – сказала Харрис.

При этом она подчеркнула, что эпидемия еще не закончилась.

“Ничего не закончилось, пока вирус не исчез во всем мире”, – добавила представитель ВОЗ.

По ее словам, социальное дистанцирование все еще стоит соблюдать. Это касается и протестующих в США, которых Харрис призвала придерживаться мер предосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран первым в мире заявил о второй волне коронавируса: число больных достигло нового рекорда.

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