Попытка обнаружить связь между эпидемическими показателями и партийной принадлежностью, на первый взгляд, выглядит странно. Или, как теперь принято выражаться, конспирологически. Но именно такой подход был взят на вооружение New York Times, Washington Post, Bloomberg, CNN, другими популярными СМИ, поддерживающими Демократическую партию, в их рассказах о нынешнем скачке заболеваемости в США. Именно они в своих многочисленных репортажах постоянно подчеркивают, что рост числа случаев коронавирусной инфекции зафиксирован именно в "республиканских" штатах – Техасе, Флориде, Аризоне.

Если в нынешнем скачке эпидемии "виновны", как утверждают эти медиа, именно республиканцы, то как тогда вообще выглядит связь между партийностью и эпидемическими показателями?

Главным источником регуляций на территории штата является его губернатор. В настоящее время 24 штата, а также округ (Колумбия) и две территории США возглавляют представители Демократической партии, в то время как 26 штатов и одну территорию – представители Республиканской.

Штаты и территории США, в которых губернаторами являются демократы, – это Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн, Мичиган, Миннесота, Монтана, Северная Каролина, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Невада, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, а также округ Колумбия, Гуам и Виргинские о-ва (США).

Штаты и территории США, в которых губернаторами являются республиканцы, – это Аляска, Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Айдахо, Индиана, Массачусеттс, Мэриленд, Миссури, Миссиссипи, Северная Дакота, Небраска, Нью-Хэмпшир, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Западная Вирджиния, Вайоминг, а также Северные Марианские о-ва.

На начало 2020 года на территории "демократических" штатов и территорий проживало 178,7 млн.чел., или 54,4% всего населения США, на территории "республиканских" штатов и территорий – 149,6 млн.чел, или 45,6% всего населения США.

Источником данных о числе заболеваний коронавирусной инфекцией и числе смертей от нее по штатам США служит сайт Our Data.

С 6 по 29 июня число новых случаев заболеваний коронавирусом в демократических штатах составило 266 тыс., в республиканских – 393 тыс. Заметный перевес (в полтора раза) республиканских штатов над демократическими по числу заболеваний за три недели июня комментаторами практически единодушно объясняется отменой карантинов и локдаунов республиканскими губернаторами, прекращением с их стороны жесткого контроля за соблюдением людьми физической дистанции и использованием ими средств индивидуальной защиты.

С такими объяснениями трудно спорить.

Но если число заболеваний в последние три недели июня стало результатом определенного типа губернаторского регулирования, то, значит, и в предыдущие недели и месяцы именно характер регулирования со стороны губернаторов объяснял разницу в показателях заболеваемости между демократическими и республиканскими штатами.

С 27 февраля по 6 июня число заболеваний в демократических штатах составило 1 млн. 286 тыс.чел., а в республиканских штатах – 626 тыс.чел., то есть более чем в два раза меньше. Тогда, согласно логике, предлагаемой NYT, WP, Bloomberg, CNN, более чем двукратная разница в числе американцев, заболевших коронавирусом, объясняется тем, что в марте, апреле, мае, вплоть до первой недели июня демократические губернаторы проводили гораздо менее жесткую карантинную политику, применяли менее последовательные меры по контролю за соблюдением физической дистанции между людьми и использованием ими СИЗ, чем республиканские.

В целом же за весь период эпидемии в республиканских штатах заболели 1 млн. 18 тыс.чел., а в демократических – 1 млн. 552 тыс.чел., или в полтора раза больше.

Поскольку численность населения демократических и республиканских штатов различается, то более корректную картину дают "взвешенные" показатели заболеваемости. На 29 июня в республиканских штатах было зафиксировано 6806 заболеваний на 1 млн. жителей, в демократических – 8684 случая, или на 28% больше.

Еще более важной информацией выступают данные о числе смертей, вызванных коронавирусной инфекцией.

В период с 6 по 29 июня в республиканских штатах от коронавируса скончались 6113 чел., в демократических – 7838 чел., или на 28% больше. Однако за первые три с половиной месяца эпидемии – с 27 февраля по 6 июня – соотношение смертей оказалось гораздо более драматичным: в республиканских штатах умерли 27831 чел., в демократических – 77813 чел., или почти втрое больше. В целом же с 27 февраля по 29 июня в республиканских штатах скончались почти 34 тыс.чел., а в демократических – 85,7 тыс., что в два с половиной раза больше.

Как и в случае с заболеваемостью, в случае смертности наиболее корректную картину дают "взвешенные" показатели. На 29 июня в республиканских штатах США скончались 227 чел. на 1 млн. жителей, в то время как в демократических – 479 чел., или в 2,1 раза больше.

Заметный разрыв между показателями заболеваемости и смертности для двух типов штатов по партийной принадлежности заставляет пристальнее взглянуть на значения в них уровня летальности (case-fatality ratio).

Оказывается, что за исключением короткого периода в конце марта летальность от коронавирусной инфекции в республиканских штатах была заметно ниже, чем в демократических штатах. При этом разрыв между двумя типами штатов по показателю летальности со временем не только не уменьшается, но и возрастает. По состоянию на 29 июня текущая летальность в республиканских штатах составляет 3,33%, в то время как в демократических – 5,52%, что на 65% выше.

При этом следует иметь в виду, что реальный разрыв в летальности между двумя типами штатов на самом деле еще больше. Дело в том, что в демократические штаты Запада США – Калифорнию, Вашингтон, Орегон – пришел восточноазиатский штамм коронавируса, обладающий в десятки (если не в сотни) раз меньшей патогенностью, чем европейский штамм, поразивший большинство других штатов. Корректировка на распространенность разных штаммов коронавируса по территории страны привела бы к тому, что разрыв в показателях смертности и летальности между демократическими и республиканскими штатами оказался бы еще больше.

Как можно объяснить столь существенные различия в показателях заболеваемости, смертности, летальности в штатах США, отличающихся друг от друга по партийному признаку? Автор этих строк не дает готовых ответов и предлагает сообща поразмышлять на эту тему.

В частности, одно объяснение уже предложили и активно распространяют в последнее время СМИ, связанные с Демократической партией, – это различная по жесткости (на самом деле – различная по степени заботы о здоровье и жизни людей) регуляторная политика губернаторов штатов и мэров городов. Очевидно, что на протяжении большей части эпидемии республиканские администрации обеспечивали заметно более безопасные условия жизни для жителей своих штатов.

Другое объяснение (особенно в части летальности) может быть связано с применением разных протоколов и использованием разных лекарств, разрешенных к применению для лечения ковида в разных штатах. Как известно, многие демократические губернаторы и мэры запрещали использование гидроксихлорокина, оказавшегося относительно эффективным средством по противодействию коронавирусу на ранней стадии этого заболевания.

Очевидно, есть и другие возможные объяснения.

Какими бы они ни были, в настоящее время можно сделать, как минимум, два предварительных вывода.

1. Поскольку и демократические и республиканские штаты распределены по территории США "вперемешку", и поскольку нет никакой централизованной стратегии по борьбе с эпидемией, осуществляемой по партийному признаку, то статистически различающиеся эпидемические показатели отражают различия в отношении к здоровью, жизни, лечению своих сограждан со стороны лиц, придерживающихся различных поведенческих практик. Эти различия, очевидно, во многом предопределены различными ментально-культурно-идеологическими подходами, соответствующими различным политическим партиям, причем как со стороны администраций соответствующих штатов, так и со стороны граждан, избирающих такие руководства своих штатов.

Как бы то ни было, но в демократических штатах по сравнению с республиканскими выше:

- заболеваемость на 1 млн жителей – на 28%,

- смертность на 1 млн жителей – в 2,1 раза,

- летальность – на 65%.

Иными словами, риск заболеть ковидом для жителя республиканского штата на 28% ниже, чем для жителя демократического штата, а вероятность умереть от него – в два с лишним раза ниже. Если человек все же оказался инфицированным, то его вероятность выжить в республиканском штате на 65% выше, чем в демократическом.

2. Если в демократических штатах США проводились бы все те меры, какие в последние четыре месяца осуществлялись в республиканских штатах (от регуляций со стороны губернаторов до протоколов лечения в госпиталях, от применяемых лекарств до соблюдения физической дистанции и использования гражданами СИЗ), то тогда показатель летальности в демократических штатах был бы на уровне республиканских штатов, и, следовательно, число погибших от коронавируса в демократических штатах (и в целом в США) было бы меньше фактического на 33895 чел.

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