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12 января • обновлено в 23:47
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Елизавету II заметили за рулем непристегнутой: что ей грозит

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Королева Великобритании Елизавета II ехала за рулем своего авто без ремня безопасности.

Ее заметили за рулем внедорожника Range Rover. Соответсвующее видео с монаршей особой выложил британский телеканал Sky News (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщает таблоид Metro, ролик был снят вблизи Сандрингемского дворца в графстве Норфолк — рождественской резиденции британской королевской семьи.

Елизавета II

Елизавета II

instagram.com/theroyalfamily

Отмечается, что это первое появление Елизаветы II на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские — принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской семье. Позже стало известно, чем чревато их решение.

По данным СМИ, сама Елизавета II любит сидеть за рулем и имеет более 70-летний опыт вождения. Монарх в Великобритании является единственным лицом, которому для вождения не нужно получать водительское удостоверение.

Непристегнутый ремень безопасности во время вождения автомобиля является нарушением закона в Великобритании, но королева имеет иммунитет от гражданского и уголовного преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото.

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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