Елизавету II заметили за рулем непристегнутой: что ей грозит

Королева Великобритании Елизавета II ехала за рулем своего авто без ремня безопасности.
Ее заметили за рулем внедорожника Range Rover. Соответсвующее видео с монаршей особой выложил британский телеканал Sky News (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).
Как сообщает таблоид Metro, ролик был снят вблизи Сандрингемского дворца в графстве Норфолк — рождественской резиденции британской королевской семьи.
Елизавета II
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Отмечается, что это первое появление Елизаветы II на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские — принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской семье. Позже стало известно, чем чревато их решение.
По данным СМИ, сама Елизавета II любит сидеть за рулем и имеет более 70-летний опыт вождения. Монарх в Великобритании является единственным лицом, которому для вождения не нужно получать водительское удостоверение.
Непристегнутый ремень безопасности во время вождения автомобиля является нарушением закона в Великобритании, но королева имеет иммунитет от гражданского и уголовного преследования.
The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.— Sky News (@SkyNews) 10 января 2020 г.
Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото.
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