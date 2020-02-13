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13 февраля • обновлено в 16:21
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Элитный коньяк, пиво и круассаны: пассажиры похвастались условиями на круизном лайнере в Японии

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Россиянин, изолированный на борту круизного лайнера Diamond Princess, которого поместили на карантин из-за коронавируса у берегов Японии, похвастался условиями, в которых ему приходится жить, одновременно "пожаловавшись" на излишества всех благ, которые им предоставляют совсем бесплатно.

Эксклюзивными кадрами с лайнера поделились в пропагандистском Telegram-канале Skabeeva, подчеркнув, что они продолжают следить за судьбой "наших на зараженном корабле" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сбылась мечта россиянина: вот сегодня утром привезли… Принесли, вернее: коньяк Courvoiseir, 4 бутылки пива, два яблока, два апельсина, Coca-Cola. Живем, братва! И главное – все это совершенно бесплатно!" – подчеркивает автор ролика Сергей (один из 24-х россиян на борту).

Россиянин Сергей

Россиянин Сергей

Telegram-канал Skabeeva

При этом россиянин подчеркнул: принесенных продуктов настолько много, что ими уже полностью забит весь холодильник в его каюте, поскольку он не в состоянии все съесть.

"Столько дают, что это просто ужас. Этих булочек, круассанов, соков, йогуртов…" – добавил Сергей.

Мужчина также похвастался, что на лайнере он без проблем может просматривать в интернете фильмы на русском языке.

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Ко всему прочему, на каждом этаже стоит специальный стул с перчатками и дезинфицирующим средством, которыми обязательно нужно обрабатывать руки перед выходом на палубу.

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Среди других прелестей автор ролика отметил прекрасный вид на порт. Там же вблизи круизного лайнера стоят скорые и пожарные машины, постоянно ходит много медиков.

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

"Всю жизнь был рядом с морем, мечтал о Японии. И вот моя мечта сбылась, я ее увидел. А оказалось, что… надолго мне запомнится эта встреча", – признался Сергей.

Он подчеркнул, что на воздух людям позволяют выходить только на полтора часа – и строго в масках. Те же пользуются случаем и занимаются тренировками или просто гуляют по палубе.

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

В конце россиянин добавил, мол, рассказывать о происходящем на лайнере можно долго, как, впрочем, еще долго всем пассажирам и экипажу Diamond Princess придется находиться в изоляции.

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Условия на заблокированном лайнере в Японии

Telegram-канал Skabeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, оказавшийся на борту заблокированного в Японии круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили 61 случай заражения коронавирусом, рассказал о происходящем.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Теги
видео вирус
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Mega Death
Mega Death
Как выяснилось, на лайнере находится 25 украинцев и 24 русских. Только русские это туристы, а украинцы это обслуживающий персонал. Батраки с Украины обслуживают русских и не только туристов .
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