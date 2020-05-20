Ели мышей и волков: в китайском Ухане на 5 лет запретили продавать и есть диких животных

В китайском городе Ухань на пять лет запретили ловить, продавать и есть диких животных.

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Как сообщает DailyMail, 13 мая местные власти ввели директиву, которая запрещает охоту на диких животных в регионе из-за того, что возможным источником вируса было как раз таки одно из них.

Под запрет попали продажа и употребление животных. Фактически, этот документ повторяет тот, что ранее приняло центральное правительство Китая, однако, здесь есть четкие сроки.

В Ухане на 5 лет запретили продавать и есть диких животных DailyMail

Также отмечается, что это решение было одобрено после того, как провинции по всему Китаю пообещали выплаты фермерам, которые зарабатывали на этих животных. Теперь они смогут заняться другим бизнесом или сместить свой вектор в этой же сфере.

Единственные, кто могут взаимодействовать с животными – это сотрудники научных и медицинских организаций, но и им нужно будет получить специальную лицензию.

Издание сообщает, что торговля дикими животными была сверхприбыльным бизнесом в Китае – согласно отчету за 2017 год, общий её объем составляет около 73 миллиардов долларов.

В Ухане на 5 лет запретили продавать и есть диких животных DailyMail

В Ухане на 5 лет запретили продавать и есть диких животных DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились фотографии рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Там можно приобрести разных животных: змей, летучих мышей, собак разных пород, в том числе хаски и лабрадоров, дикобразов, павлинов, волков и даже пингвинов.

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