Эквадор охватило восстание против президента, который был комиком. Льется кровь

В Кито (Эквадор) протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой цен на горючее и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено. К ним присоединились даже студенты.

Об этом сообщает BBC. Тысячи демонстрантов вступают в столкновения с полицией — бросают "коктейли Молотова" и камни в спецотряды, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

За время протестов по меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

Протесты в Эквадоре Getty images

Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске. Является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах. Однако через несколько месяцев тот полностью изменил курс предшественника, поссорился с ним и Венесуэлой, стал союзником США в регионе, а в 2019-м выдал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Президент объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя и говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами якобы стоит Венесуэла и экс-глава Эквадора Рафаэль Корреа.

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Протесты в Еквадоре

Как писал OBOZREVATEL, в Гонконге прошли массовые протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. На улицы вышли два миллиона человек или почти треть всех жителей.

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