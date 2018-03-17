"Экстренное заявление": в России замахнулись на суверенитет стран Запада

Страны Запада, которые объединились против России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, не обладают суверенитетом.

Об этом пишет российское издание "Взгляд", намекая на то, что Запад якобы координируется "с одного центра".

"Четыре великие державы, три из которых входят в Совет Безопасности ООН, – это, конечно, большая сила. Вот только управляются все они, как показала их реакция на "дело Скрипаля", из одного центра. Суверенитет у этих государств ограниченный, и это главное их отличие от России. Которая, как и Китай или Индия, на самом деле и является действительно самостоятельной великой державой", - сказано в статье.

При этом россияне признают опасность того, что Франция, Германия, Великобритания и США выступили единым фронтом в этой ситуации.

"Подобное заявление носит экстренный характер. И таких коллективных демаршей с обвинениями в адрес нашей страны не было за четыре года, прошедшие с возвращения Крыма. Против России уже принимаются различные меры – от высылки наших дипломатов из Великобритании и до анонсирования новых санкций со стороны Франции", - указано в материале.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания, Франция, Германия и США совместно обвинили Россию в покушении на убийство шпиона-перебежчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь.