Эксперты ВОЗ вернутся на рынок в Ухань, чтобы узнать, как заразились первые больные

Группа исследователей под эгидой Всемирной организации здравоохранения планирует вернуться на оптовый продовольственный рынок в Ухане в Китае, чтобы отследить первые случаи COVID-19.

Об этом сообщила The Courier. Ученые намерены выяснить, как вирус впервые передался от летучих мышей людям.

Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ по болезням животных, сказал, что команда хотела бы повторно изучить ранние случаи COVID-19 и найти инфицированных рабочих, которые могут располагать "важной информацией" о том, где они могли заразиться коронавирусом.

"До декабря 2019 года мы действительно не знаем, что произошло. Мы не знаем, как вирус переместился из наиболее вероятной природной среды в популяции летучих мышей на людей. И это та часть истории, которую нам нужно восстановить", – сказал Эмбарек.

По его словам, в ходе расследования будет изучено "все, что приходило и уходило с этого рынка в то время".

Китайские ученые проводят эпидемиологическое расследование ранних случаев на рынке в Ухане, а международная команда из 10 экспертов должна провести исследования второй фазы.

ВОЗ получила заверения из Китая, что международная поездка для расследования происхождения коронавируса будет организована как можно скорее, заявил в понедельник ее главный эксперт по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой план по расследованию причин пандемии COVID-19. Поиск начнется в Ухане, где впервые был обнаружен новый коронавирус SARS-CoV-2, и расширится по всему Китаю и за его пределами. Узнать, каков был путь распространения вируса очень важно для предотвращения распространения инфекций в будущем.