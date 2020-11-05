Эксперты оценили выгоду для Украины от победы Трампа или Байдена

Украинские эксперты сделали главные выводы выборов президента США и оценили перспективы для Украины от победы Дональда Трампа или Джо Байдена.

Как пишет "Телеграф", политолог-международник Сергей Толстов отметил, что на сегодняшний день результаты выборов в США уже наметились, но могут быть оспорены или не подтвердиться.

"Если в Неваде, где остановлен подсчет голосов, победит Байден, то он становится президентом – с минимально необходимым количеством голосов выборщиков – 270. Если же в каком-то из штатов, включая Неваду, будет пересчет голосов и получен другой результат, начнутся судебные споры. И голоса могут уйти к Трампу, у которого тогда будет минимальный перевес. Так что сейчас четко сказать, кто будет новым главой Белого дома, невозможно", – пояснил эксперт.

По мнению Толстова, если президентом останется Трамп, он может предпринять определенные действия против украинских политиков, которые мешали ему, так или иначе были вовлечены в дискредитацию его команды на различных этапах. И, напротив, будет оказана поддержка тем силам, которые сотрудничали с представителями Трампа (тем же Рудольфом Джулиани) в рамках расследования украинского вопроса в отношении Байдена.

"Если президентом станет Байден, он будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО. А вот торговый конфликт с Китаем вряд ли прекратится. При этом он будет заинтересован в привлечении на свою сторону Германии, других ведущих стран ЕС. И даже России. Может даже пойти на определенные уступки. К примеру, снимет санкции с Северного потока-2, чтобы не дразнить РФ и Германию. Возможно, в ответ предложит РФ какой-то компромисс по Донбассу, чтобы прекратить войну. Правда, это вряд ли приведет к устойчивому политическому урегулированию. Скорее – обеспечит замораживание конфликта. И вообще, я не думаю, что он сможет обеспечить прекращение российско-украинского конфликта", – предположил он.

В отличия от ряда комментаторов, Толстов уверен, что Байден прекрасно понимает, где находится Украина и что в ней (с ней) можно делать.

"Байден, который зарабатывал на Украине (косвенно через сына) не теряется в представлениях, где находится Украина. Это достаточно знакомая для него тема. Но вряд ли он будет назначать на украинское направление аферистов типа Нуланд, деятельность которой оставила негативные результаты", – считает эксперт.

Он допустил, что при президенте Байдене усилятся позиции Петра Порошенко.

"В скандалах вокруг Burisma и сына Байдена пятый президент Украины вел себя предельно аккуратно. Не сделал ни одного компрометирующего заявления. Можно сказать, вел себя "по-пацански". Не удивлюсь, если в день инаугурации Байдена (если до этого дойдет), Порошенко сфотографируется с ним. Чтобы Зеленский понимал, через кого теперь ему следует вести переговоры с Вашингтоном", – резюмировал Толстов.

В свою очередь, политолог Андрей Окара подтвердил, что теперь и Байден, и Трамп неравнодушны к Украине.

"Не в смысле, что испытывают положительные эмоции. Нет. Они просто хорошо выучили, где Украина находится – и что это такое... Имеется в виду, что украинский след (негативный) так или иначе есть в истории каждого из них. И это активно разыгрывалось во время предвыборной кампании – и прошлой, и нынешней. Мы помним, что Пола Манафорта изгнали из штаба Трампа во время предвыборной кампании – именно из-за Украины (Манафорт стал фигурантом скандала вокруг "черной кассы" Партии регионов, его фамилия засветилась в документах относительно незаконных выплат партийцами Януковича. – Ред.). У Байдена тут были газовые дела, у Трампа – телефонный разговор с Зеленским, после чего была попытка импичмента, так называемого Украиногейта. Украинская тема присутствовала все эти годы в американской политической жизни. Причем – как источник проблем", – подчеркнул он.

По словам Окары, Трамп по поводу Украины высказывал не очень приятные слова, и президент Владимир Зеленский "стоял перед ним, как ученик перед директором школы", и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко его "где-то в туалете ловила". Но если говорить о делах, а не о словах, то дела были как раз-таки куда более конкретные. И помощь Украине во время президентства Трампа была вполне осязаемой и конкретной, в том числе оружие, пролеты военных самолетов над Украиной.

"При Трампе так, скорее всего, и останется. Если при Трампе были жесткие отношения США с Китаем, то при Байдене, скорее, будет попытка дружить с Китаем против России. Что касается Украины – будет попытка влияния на украинское руководство. Усилятся позиции Порошенко и его сторонников. А вот ситуация по Крыму и Донбассу вряд ли изменится принципиальным образом. Среди тех, кто будет формировать внешнюю политику США по РФ и Украине, будут те, кто заинтересован в усилении санкционного давления на Москву. При напряженности на Донбассе это сделать легче. Но даже если попытки решить вопрос будут, вряд ли достигнут успеха, пока в Кремле будет та власть, что сейчас", – заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах президента США лидерство по голосам коллегии выборщиков удерживает Джозеф Байден. По состоянию на 5 ноября у него имеется 264 голосов из 270, необходимых для победы.