Эксперт объяснил, как Россия хочет использовать Беларусь в конфликте с НАТО

Россия, опасаясь войны с НАТО, отводила в своих планах Беларуси роль своеобразного "полигона" для возможного столкновения.

Ведь в Кремле понимают, что не смогут оказывать сопротивление мощному противнику на глобальном уровне. Такое мнение в статье для "Радио Свобода" озвучил военно-политический эксперт Юрий Федоров.

"Превратиться в театр военных действий, да еще с применением ядерного оружия, никому в Беларуси не хочется. У Москвы, однако, иная логика: если война с Североатлантическим альянсом неизбежна, то лучше бы ее ограничить территорией государств Балтии, Беларусью и Польшей", – пояснил он.

Именно поэтому, отметил Федоров, незадолго до белорусских президентских выборов близкий к российскому генералитету журналист Михаил Ходаренок с нескрываемым раздражением писал, что "коренной вопрос" о командовании в "коалиционной группировке войск России и Беларуси не решен. Кроме того, страну-агрессора крайне беспокоит, что сама коалиционная группировка как таковая на данном этапе не существует, как и нет общего главнокомандующего, единого командного пункта и системы связи.

Следовательно, вся идея о наличии поддерживающих РФ войск сводится на нет. Усугубило ситуацию еще и то, что даже в рамках Объединенной системы ПВО россиянам и белорусам так и не удалось прийти к чему-либо, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке.

"Много лет Лукашенко и, надо полагать, значительное большинство белорусского истеблишмента прекрасно понимали опасность превращения страны в российский военный плацдарм, направленный против НАТО. Да и на Западе видели в Лукашенко деятеля, обеспечивающего фактический нейтралитет Беларуси в случае конфликта в южной Балтии", – резюмировал эксперт.

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