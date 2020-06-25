Эксперт назвал новый возможный эпицентр COVID-19 в мире: последствия сравнил с апокалипсисом

Штат Техас (США) может стать новым эпицентром коронавируса и столкнуться с "апокалиптическим" уровнем случаев заражения COVID-19.

Об этом предупредил эксперт в области здравоохранения, декан Национальной школы Тропической медицины Питер Хотез в интервью CNN. По его словам, это может произойти, если текущая траектория заболеваемости коронавирусом в Техасе. По состоянию на 25 июня, в штате 126 тысяч заболевших.

"Похоже, что число случаев заражения в больших городах растет очень быстро, некоторые из моделей распространения показывают уровень на грани апокалипсиса", – рассказал доктор.

По словам Хотеза, модели показывают, что к 4 июля число ежедневных случаев в Хьюстоне может увеличиться в четыре раза.

Как констатировал эксперт, уровни заболеваемости также ускоряются в Далласе, Остине и Сан-Антонио, и вскоре число случаев может конкурировать с показателями Бразилии.

Отметим, в четверг, 25 июня, в Техасе зафиксировали 5551 новый случай заражения – самый высокий прирост за один день. Губернатор штата вновь издал официальный указ, призывающий граждан оставаться дома.

Тем временем вторая волна коронавируса в США, вероятность которой так уверенно отрицали правительственные эксперты администрации Трампа, уже фактически наступила. За последние сутки в стране выявлено рекордное за все время пандемии число новых случаев – 37 949

Как сообщал OBOZREVATEL, очаги COVID-19 в Северном Рейне-Вестфалии и некоторых районах Берлина могут стать источниками второй волны коронавируса в Германии.