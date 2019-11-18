Россия – враг: военный назвал причину американо-израильских учений "Голубой флаг"

Военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что одна из причин проведения совместных американо-израильских учений "Голубой флаг" – тот факт, что Россия является вероятным противником и для США, и для Израиля.

"Для всех более-менее цивилизованных стран Россия является вероятным противником, начиная от Германии, локомотива Евросоюза, и заканчивая Соединенными Штатами. Любые учения – это подготовка к конкретной войне", – заявил он OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, их суть такова: "США совместно с Израилем провели учения, чтобы проверить, насколько эффективным будет боевое применение истребителей-бомбардировщиков F35 в условиях противодействия комплексам ПВО С-400 "Триумф". Они смотрели, насколько эффективно "Триумф" способен отражать атаки F35".

Для США и Израиля Россия – вероятный противник, заявил Жданов

По словам Жданова, "это связано с тем, что Турция закупила F35, а у Израиля может быть столкновение с Турцией в Сирии. Кроме того, иранские объекты на сегодняшний день пока прикрыты российскими С-200, но не ровен час Россия может продать им и С-300, и С-400".

Он также сообщил о том, что в настоящее время Китай также отрабатывает противодействие С-400 – "они купили С-400 и реально ее испытывают на полигоне".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

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