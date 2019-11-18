Главная Новости
18 ноября • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Россия – враг: военный назвал причину американо-израильских учений "Голубой флаг"

Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что одна из причин проведения совместных американо-израильских учений "Голубой флаг" – тот факт, что Россия является вероятным противником и для США, и для Израиля.

"Для всех более-менее цивилизованных стран Россия является вероятным противником, начиная от Германии, локомотива Евросоюза, и заканчивая Соединенными Штатами. Любые учения – это подготовка к конкретной войне", – заявил он OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, их суть такова: "США совместно с Израилем провели учения, чтобы проверить, насколько эффективным будет боевое применение истребителей-бомбардировщиков F35 в условиях противодействия комплексам ПВО С-400 "Триумф". Они смотрели, насколько эффективно "Триумф" способен отражать атаки F35".

Для США и Израиля Россия – вероятный противник, заявил Жданов

Для США и Израиля Россия – вероятный противник, заявил Жданов

По словам Жданова, "это связано с тем, что Турция закупила F35, а у Израиля может быть столкновение с Турцией в Сирии. Кроме того, иранские объекты на сегодняшний день пока прикрыты российскими С-200, но не ровен час Россия может продать им и С-300, и С-400".

Новости
Путин ударит С-400 по авиации Израиля? Озвучен прогноз

Он также сообщил о том, что в настоящее время Китай также отрабатывает противодействие С-400 – "они купили С-400 и реально ее испытывают на полигоне".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Холодная война между Западом и Россией
Персона
Олег Жданов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
21
Смешно
12
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Для всех более-менее цивилизованных стран Россия является вероятным противником ..." Ну тогда вы, рагули, нам как минимум - друзья ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Конечно Россия потенциальный противник. И для цивилизованных стран, и для нецивилизованных. Для всех, кто нападёт. В XIX веке это был "Евросоюз" под управлением Наполеона, в XX - под управлением Гитлера. Оба, между прочим, плохо кончили. Хотя тоже тренировались, проводили учения...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ш. Олег, бачу Ви серйозно підсіли на ерефійські ЗМІ - раджу вчити інші мови.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На Украине любой рагуль, сожравший бочку гавна и хрюкающий в сторону России автоматически считается экспертом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги