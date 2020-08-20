Экс-советника Трампа арестовали по обвинению в мошенничестве

В США 20 августа арестовали бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона по обвинению в мошенничестве на сумму в $25 млн.

Об этом сообщила телекомпания CNBC. Также обвинение было предъявлено трем сообщникам Бэннона.

Речь идет о Тимоти Ши, который в мае был объявлен исполняющим обязанности главы Управления по борьбе с наркотиками, ветеран войны в Ираке Брайан Колфаге и Эндрю Бадолато, автор интернет-издания, принадлежавшего Бэннону.

Прокуратура утверждает, что они собрали более $25 миллионов на строительство стены вдоль южной границы Соединенных Штатов с Мексикой, что являлось одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Однако часть этих денег была использована для личной выгоды.

В обвинительном заключении говорится, что ответчики "коллективно получили сотни тысяч долларов пожертвований на проект "Мы строим стену", которые каждый из них использовал "способом, несовместимым с публичными заявлениями организации".

"Обвиняемые обманули сотни тысяч людей, используя их интерес в финансировании строительства пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов, под ложным предлогом, что все эти деньги будут потрачены на строительство", – заявила исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус.

Она также отметила, что обвиняемые неоднократно заверяли жертвователей, что не основатель и публичное лицо проекта "Мы строим стену" Колфаге не получит ни цента. Однако сами планировали передать ему сотни тысяч долларов, "которые он использовал для финансирования своего расточительного образа жизни".

37-летний ветеран войны в Ираке Брайан Колфаге, перенесший тройную ампутацию, в конце 2018 года запустил краудфандинговую кампанию на GoFundMe, чтобы построить стену вдоль границы США и Мексики. Его усилия были предприняты после тупиковой ситуации, когда Дональд Трамп потребовал выделить ему на строительство стены несколько миллиардов долларов, но Конгресс отказался тратить такие деньги. Тогда президент ввел режим ЧП, что позволило ему получить необходимые средства.

Усилия Колфаге по сбору денег на стену быстро стали вирусными и привлекли миллионы долларов от сотен тысяч пожертвователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп готов использовать для строительства стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для проведения работ по всей стране для предотвращения катастроф и финансирования района Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана.

Позднее палата представителей Соединенных Штатов проголосовала противдекларации американского президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой, что дало бы возможность начать строить пограничную стену.