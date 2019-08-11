Экс-президенту Кыргызстана после бойни со спецназом объявили подозрение

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, который был задержан после двухдневного штурма его резиденции, объявили подозрение в деле криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконно освобожденного из заключения.

Бывшему лидеру республики вменяют организацию коррупционных действий, пишет со ссылкой на адвоката подозреваемого Сергея Слесарева ТАСС.

"Атамбаеву предъявили уведомление о подозрении в организации коррупции по уголовному делу Азиза Батукаева", – заявил он.

Алзамбек Атамбаев Газета.ру

Отметим, Батукаев в 2013 году был незаконно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья, поскольку перед этим медики вынесли заключение, что он страдает онкологическим заболеванием. Сразу же после освобождения преступник выехал за пределы Кыргызстана.

В ходе расследования данного дела были задержаны и допрошены десятки человек, в том числе бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева, бывший глава Государственной службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев.

Как писал OBOZREVATEL:

7 августа в кыргызстанском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

8 августа в ходе нового штурма резиденции политик сдался силовикам, после чего начался силовой разгон участников противостояния.

Бывшего главу государства обвиняют в коррупционных деяниях, узурпации власти, фальсификации документов и других незаконных действиях. Если суд докажет его вину, Атамбаеву грозит пожизненный срок. Подробнее о том, кем является экс-президент Кыргызстана и что сейчас происходит в стране, читайте здесь.

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